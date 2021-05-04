5 Mayıs Çarşamba Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

5 Mayıs Çarşamba virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 336 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 997 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 336 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 527'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 229 bin 733 test yapıldı.
Bugün yapılan 241 bin 997 testten, 28 bin 997 yeni vaka sayısı, 2 bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 929 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 38 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 554 bin 37'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 452 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek” dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı haritada 24-30 Nisan 2021 tarihli vaka sayısı tablosu şu şekilde oluştu:
Adana:106,70
Adıyaman: 117,32
Afyon: 289,45
Ağrı: 285,00
Aksaray: 266,90
Amasya: 291,51
Ankara: 361,52
Antalya: 200,37
Ardahan: 251,66
Artvin: 194,10
Aydın: 162,45
Balıkesir: 318,88
Bartın: 321,14
Batman: 120,91
Bayburt: 352,83
Bilecik: 310,45
Bingöl: 154,38
Bitlis: 152,14
Bolu: 365,31
Burdur: 216,78
Bursa: 327,35
Çanakkale: 439,11
Çankırı: 267,63
Çorum: 315,02
Denizli: 182,44
Diyarbakır: 100,09
Düzce: 400,07
Edirne: 340,88
Elazığ: 197,29
Erzincan: 428,70
Erzurum: 395,24
Eskişehir: 348,10
Gaziantep: 167,91
Giresun: 388,44
Gümüşhane: 248,41
Hakkari: 122,28
Hatay:130,84
Iğdır: 159,45
Isparta: 243,92
İstanbul: 532,02
İzmir: 223,34
Kahramanmaraş: 137,57
Karabük: 274,20
Karaman: 256,55
Kars: 293,41
Kastamonu: 437,59
Kayseri: 339,44
Kırıkkale: 345,89
Kırklareli: 498,70
Kırşehir: 256,75
Kilis: 244,41
Kocaeli: 437,65
Konya: 347,11
Kütahya: 330,51
Malatya: 320,04
Manisa: 223,63
Mardin: 76,40
Mersin: 143,25
Muğla: 183,46
Muş: 113,11
Nevşehir: 327,58
Niğde:292,21
Ordu: 316,52
Osmaniye: 139,64
Rize: 353,70
Sakarya: 300,77
Samsun: 267,54
Siirt: 79,14
Sinop: 213,43
Sivas: 285,58
Şanlıurfa: 70,25
Şırnak: 46,12
Tekirdağ: 489,89
Tokat:313,45
Trabzon: 237,71
Tunceli: 207,33
Uşak: 163,49
Van: 90,75
Yalova: 345,95
Yozgat: 280,37
Zonguldak: 332,37