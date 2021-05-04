5 Mayıs Çarşamba 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 4 Mayıs Salı Günlük Burç Yorumları 2021!

5 Mayıs koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki, 5 Mayıs 2021 burç yorumları kimlere güzel mesaj veriyor? Günlük burç yorumları önemli görüşmelere ve iletişime dikkat çekiyor. 5 Mayıs Çarşamba günü Ay saat 05.08'e kadar Kova burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında ise Balık burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde iletişim anlamında zorlanmalarımız olabilir. Önemli görüşmelerimizi bugüne almamak yerinde olacaktır. Akşam saatleri sportif faaliyetler adına uygun bir zaman diliminde olacağız. İşte 5 Mayıs 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

5 Mayıs Çarşamba günü Ay saat 05.08'e kadar Kova burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında ise Balık burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde iletişim anlamında zorlanmaların olabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Günün ilk yarısında iletişim anlamında zorlanabilirsin. Akşam saatlerinde sportif faaliyetler açısından uygun.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim ile ilgili konularda enerjiler çok uyumlu değil dolayısıyla bugüne önemli görüşmelerini almamalısın. Bilhassa sabah saatleri ikili görüşmeler için uygun olmayabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ortak kazanımlarınla ilgili konularda yeni birtakım organizasyonlar içerisinde olabilirsin. Önemli görüşmelerini bugüne almaman yerinde olacaktır.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay karşıt burcundan ayrılıp Balık burcuna geçti. Ortaklarınla parasal alandaki konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeni fikirler öğrenmeye meraklı olduğun bir zaman dilimindesin. İkili ilişkilerin önem kazanıyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla birlikte sıradışı bir şeyler yapmak, kaliteli vakit geçirmek isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ise sağlığınla ilgili konular önemli hale gelebilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde ailenle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Aynı zamanda bağımsızlık konuları da senin için önemli hale geliyor.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Balık burcuna geçeceği bugün evinle ilgili konulara odaklanabilirsin. Akşam saatlerinde sportif faaliyetlere yönelebilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerinle ilgili konulara odaklanıyor olacağın bugün bilhassa sabah saatleri görüşmeler adına uygun sayılmaz.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 5 Mayıs Çarşamba günü saat 05.08'e kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konulara ve sağlığına önem veriyorsun.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Ay bugün senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Bireysel konular önemli hale gelecek.