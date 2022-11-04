5 Kasım Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

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5 Kasım Cumartesi tarihli ve 32004 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün..
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (No: 2022/32)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 18/02/2022 Tarihli ve E: 2019/5, K: 2022/1 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
5 Kasım Cumartesi tarihli ve 32004 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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