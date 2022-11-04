5 Kasım Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

2023 KPSS soruları nasıldı? Pazar günü sınava katılan tüm önlisans mezunları ile birlikte 2023 KPSS sorularını yorumluyoruz. Sınava katılan adayların genel bir eğilim belirlemesi için KPSS zor muydu kolay mıydı diye sizlere soruyoruz. Milyonlarca adayın merakla beklediği sorular yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sizce 2023 KPSS nasıldı? İşte tüm ziyaretçilerimizin Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık yorumları ve KPSS uzman yorumları...