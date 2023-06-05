0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
1
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0

5 haziran 2023 Sigaraya zam geldi, İşte yeni sigara fiyatları

Sigara fiyatlarında beklenen artış yaşandı. Philip Morris grubu, sigaralarına paket başı 5'er lira zam yaptı.

5 haziran 2023 Sigaraya zam geldi, İşte yeni sigara fiyatları
Kamusaati
Kamusaati
05 Haziran 2023 Pazartesi 10:26

Sigara tiryakilerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Son olarak yılbaşında zam yapılan sigarada bir kez daha fiyat değişikliği yaşandı.

Philip Morris grubu, ürünlerine 5 TL zam yaptı.

5 TL'lik zam yapıldı

Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunuldu.

Sigara içen vatandaşlar bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlardan almaya başladı.

Philip Morris grubunun zammı yansıtmasının ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

Zamlı fiyatlar

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

-Marl ED: 39 TL

-Marl To: 40 TL

-Marl: 41 TL

-Parl: 42 TL

-Parl MID: 41 TL

-Mur: 39 TL

-Chst: 37 TL

-Lrk: 38 TL

-LM: 37 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
Enflasyonda mayıs ayı rakamları belli oldu!
Enflasyonda mayıs ayı rakamları belli oldu!
0
TMO buğday fiyatları 2023 ne kadar?, BUĞDAY ALIM FİYATI 2023 İşte güncel buğday fiyatları...
TMO buğday fiyatları 2023 ne kadar?, BUĞDAY ALIM FİYATI 2023 İşte güncel buğday fiyatları...
0
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.