5 Eylül Pazar Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

6-12 Eylül 2021 haftası burç yorumlarında uzun zamandır sonuçlanması beklenen sorunların çözüme kavuştuğu göze çarpıyor. Balıkları evlilik bekleyebilir. Bopalar sırlarını söyleyecek kişileri iyi seçmeli. Peki 6-12 eylül haftası burçları neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Kova, Oğlak, Balık burcu... İşte 6-12 Eylül haftası burçları bekleyen sürprizler...

Haftaya Ay Başak burcunda karanlık fazda başlıyoruz. Ay'ın geçtiği sabit yıldızları değerlendirdiğimizde, öğleden sonra maddi imkanlarla ilgili uzunca zamandır beklediğimiz paraların geçişiyle ilgili fırsatlar, belki de verdiğimiz bir borcun bize geri ödenmesi ve alışverişimizin tamamlanmasını anlatırken, akşam vakitlerinde Ay'ın Zosma kavuşumu ruhsal anlamda çıkış yolu bulunamayan konuların gün yüzünde olduğunu, içte bir yerlerde depresif ruh halinde olabileceğimizi bize anlatmakta. İkili ilişkiler açısından haftanın ilk günü, Ay'ın karanlık yüzü ile başlayan bir beraberliğiniz bulunuyorsa pek hayır gelmeyeceğini söylemeden geçmeyelim. Sadece ikili diyaloglar değil, iş anlamında da yeni iş fırsatlarına geçiş yapmayı planlıyorsak bugünü zihnimizi toparlayarak, haftanın ortasıyla birlikte fırsatları değerlendirerek ilerlemek oldukça yerinde olacaktır. Sağlık açısından ise eğer ki ameliyat olacaksanız ya da önemli bir tedavi görüyorsanız, güzel geçeceğini ve hızlıca iyileşeceğinizi söyleyebilirim. Eğer ki operasyon geçirecekseniz alerjen konuları ve hijyene çok dikkat etmelisiniz.

Haftanın İkinci günü Ay Başak burcunda Yeniay oluşturacak. Coxa sabit yıldızı üzerinde gerçekleşecek ve etkilerini 15 gün derinden hissedeceğiz. Başak burcu Yeniayı sağlık çalışanlarını, doktorları, ilaç ve yeni tedavi çeşitlerini bize anlatırken, aslında Coxa sabit yıldızının mistik özel bir yönü vardır, ilahi bir yıldızdır. Alternatif tıp, kukai - reiki gibi çalışmalarla insan ruhunu ve düşünce yapısını rahatlatan şifa çalışmalarına büyük destek verir. 7 Eylül ile başlayan iki hafta içerisinde kutsal mekanlara yapılacak ziyaretler çok yerinde olur, dua kapıları ardına kadar açılacaktır.

7 Eylül tarihiyle birlikte hakkıyla çalışan, emek veren kişilerin yüzleri gülecektir. Başak Yeniayı, şifa ve şifacılığın yanı sıra tarım, banka ve muhasebe çalışanları, finans datalarıyla ilgili de yeniliklerin olacağını, önemli bankaların çalışanlarının haklarını koruyacağını, belki de ekstra zam yapacağı bir dönemi gösteriyor olabilir. Ancak tarım ve çiftçilikte dikkat edilmesi gereken bir konunun altını çizmeden bırakmayalım, yeni türeyen böceklere ve tarım ilaçlarına çok dikkat edelim.

Coxa Yeniayı ile birlikte gelebilecek fırsatlar bizlere 8,9,10 Eylül tarihlerindeki gelişmelerle kapımızı çalabilir. Yeniay sırasında Mars- Neptün karşıtlığı, salgın hastalıklar, covid 19 artışlarıyla ilgili her birimizi uyarırken, maske ve mesafeye oldukça dikkat etmemiz gerektiğinin altını çiziyor olacak. Ayrıca beslenme zehirlenmesi, diz, lenf ve bağırsak rahatsızlıklarıyla da uğraşabiliriz. Mars'ın ilerleyen hareketi ve Venüs ile gelecek günlerde birbirini ağırlaması ise üreme, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarına da parmak basıyor olacak.

8 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinde Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor olacak. Estetik, uyum, ikili ilişkilerde denge ve adeletten yana olacağımız bir kollektif alanda olacağız. Ay'ın saat 15.00 sularına kadar olan konumu çok da verimli olmadığı için bu zaman dilimini kendi ruhsal dünyamıza biraz çekilmek, meditasyon yapmak, biraz dinlenmek için ayırmak kıymetli olacaktır. İş yerinizdesiniz belki ve nasıl dinlenebilirim dediğinizi duyar gibiyim. Çalışma arkadaşlarınızla biraz motivasyona önem verip, ufak kahve - çay fırsatları yaratmanız iyi gelebilir. Eğer ki saat 15.00 sularına kadar çözülmeyen problemler bulunuyorsa telaşa kapılmayın, saat 15.00 gibi işleri jet hızıyla toparlamak için fırsatlarınız bulunacak gibi görünüyor. Akşam saat 20.00'den sonra uzun soluklu iş anlaşmaları, teklifleri değerlendirmek, evlilik teklifi hazırlıkları veya uzun soluklu niyeti ciddi olabilecek bir beraberliklere merhaba diyebilirsiniz.

9 Eylül Perşembe günü Ay Terazi burcunda seyrine devam edecek, Merkür ve Venüs ile kavuşum yapacak ve Şiron'dan karşıtlık alacak. Jüpiterden şahane bir koruyucu açımız var. Uranüs Merkür Ay ve Neptün Ay Uranüsyen açıları aktif olacak. Haktan ve adaletten yanaysanız bugün korkmayın ve arkanıza yaslanın.

Kim arkanızdan oyunlar oynuyorsa, sizi kandırıyorsa, sizi sıkıntıya sokayacak işler yapıyorsa bugün tek tek hepsi önünüze dökülecek ve arınacaksınız. Şirondan alınan karşıtlık yaşadığınız hayal kırıklıkları karşısında ruhsal anlamda sizi yorabilir, kendinizin ne kadar değerli olduğunu hatırlatmayı aman ihmal etmeyin. Gün içerisinde yer hareketleri ve denizlerde yaşanılabilecek sıkıntılara biraz açığız. Böbrek, idrar yolları enfeksiyonları, el ve başınıza gelebilecek kazalara karşı da dikkatli olmalısınız.

10 Eylül Cuma günü Ay Terazi burcundaki seyrini Akrep burcuna geçerek devam ediyor olacak. Özellikle Akşam vakitlerinde keskinleşmeye başlayan Ay Saturn Uranüs zorlayıcı açısı hem bugün hem de yarın etkili olacak. Ruhsal anlamda korunmasız hissedeceğimiz, biraz kıskanç, tuttuğunu koparan bazen de olanlar karşısında eli kolu bağlı hissedeceğimiz bir gökyüzü bizimle birlikte olacak. Kendi özgürlük alanlarımızı korumak isterken, beraberliğimizde ve finansal konularda başkalarının hakkımıza girmesine karşı dikkatli olmalıyız. Bugün yer hareketleri ve madenlerle ilgili konular gündemde olabilir. Ayrıca göçmenler ve dünyanın pek çok yerinde savaşan, sıkıntı yaşayan insanların konularını içselleştirebiliriz.

11 Eylül Cumartesi günü Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak 7 Ekim tarihine kadar Akrep burcunda seyrine devam edecek. Venüs değer duygumuzdur, Akrep burcunda düşer ve zorlayıcı gezegen koşullarını da düşünürsek, kendimizi değersiz hissetmemiz mümkün. Peki ne yapabiliriz? Venüs'ün konumu gereği altın ve pırlanta takmak ruhumuza iyi gelebilir.

Venüs'ün Akrep burcundaki seyriyle şifacı ve psişik yönlerimiz çok kuvvetli olacak. Görünmeyenlerin arkasındakini farkederken, ruhsal dünyamızda biraz gözü kara, hırslı, tuttuğunu koparan, beraberliğimiz ve evliliğimizde kıskanç etkiler altında olacağız.

Venüsün seyahati sırasında beraberliğimizde aşırı hırslı ve sahiplenici yapımızı zaman zaman Saturn den aldığı ve Uranüsten aldığı zorlayıcı açılar ile "ben seni kıskanırım ama kendi özgürlük alanıma da seni sokmak istemem" gibi yaklaşım içine de her birimizi sokabilir. Jüpiterden aldığı kare açı ise ilerleyen günlerde sevgimizi, aşkımızı ve maddi durumumuzu gösterirken aşırı gösteriş içerisinde olacağımızı bize sunuyor.

Venüsün seyahati ile 15-27 Eylül arası altın satışları için karlı fırsatlar bulunabiliriz.

Venüs kadınları simgeliyor, bu transitiyle birlikte 21-27 Eylül arası Zuben grubu yıldızlar, genç kızlarımızın kiminle görüştüğüne dikkat etmemiz gerektiğini, eski takıntılı beraberliklere karşı daha dikkatli olmamız gerektiğini, şiddet gören bir kadının yardım çığlığını duymamız gereken günlerden geçtiğimizi sembolize ediyor. Ayrıca çocuklarımızı bu tarihler arasında aile içi veya yabancı kimseye de bırakmamamız gereken özel bir kombinasyonda.

Astrolojinin bizlere sunduğu önemli gökyüzü istatistiklerinin yolumuzun karanlık mı aydınlık mı olduğunu farkederek ama panik yapmayarak gerekli önlemleri alarak ilerlemek dileğiyle..

12 Eylül Pazar günü Ay öğleden sonra Yay burcuna geçiş yapacak. Kanlı Ay tutulma hattının olduğu kombinasyondan geçerken, size sıkıntı verebilecek, arkanızdan oyunlar oynayabilecek kişilere karşı daha dikkatli ve ilişkilerinizde mesafenizi koruyarak ilerlemek oldukça önemli. Bazı sırlar açığa çıkabilir, gördüklerinizle size söylenenler arasında farkları anlamlandırabilirsiniz. Yani ummadığımız kişilerin iftiralarına karşı dikkatli olmalıyız. Gün içerisinde kalp krizi, pıhtı, damarlar, kalça kırıkları ve şekerle ilgili problem yaşayan kişilerin haberlerini de alabiliriz. Sağlık açısındanda bu durumlar karşısında kendimize dikkat etmeliyiz. Yay burcunun yeri geldiğinde umursamaz haliyle hareket etmek, olayları kişiselleştirmemek, gün içerisinde zihnimizi dinlendirmek ve sevdiğimizle kendimize vakit ayırmak, birbirimize sevdiklerimizle kenetlenmek ve dinlenmek oldukça kıymetli olacaktır.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI:

Koç: Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz, diyet detoks programlarında aşırıya kaçmamak önemli. Beklediğiniz iş fırsatları bulunuyorsa 7 Eylül'deki yeni fırsatlar size şanslı kapıları açacak gibi görünüyor. Haftanın sonuna doğru ilişkilerde özgürlük arayışına dikkat.

Boğa: Gökyüzü aşkı çağırırken, dostlar, arkadaşlar ve eşinizden gelebilecek destekler söz konusu olacak. Sırlarınızı kimseye açmamanızı öneriyorum. Geçmişte söyledikleriniz de şimdi başkaları tarafından karşınıza sunuluyor olabilir, aman dikkat. 7 Eylül Yeniayıyla beraberliğinizde önemli adımlar atarken, uzak seyahatler planlayabilirsiniz.

İkizler: Aile içinde bazı sorunlar, iş hayatınızdaki eleştirilere veya enerjinizi fazlaca zorlamanız sonucunda kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. 7 Eylül civarı ev-ofis değiştirme kararları, ev alma sürecinin içerisine girebilirsiniz. Çocuğunuz ve sağlığıyla ilgili konular da gündeminizde olabilir. Kalbiniz yalnızsa aşk hayatınızda yeni bir yol mu, eski olan aşk acısı mı şimdi karar zamanı olacak, sizler için.

Yengeç: 7 Eylül haftasıyla iletişim, kısa seyahatler, eğitim planları yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili iletişiminiz artıyor, flörtler kapıyı çalıyor. Arkadaşlar, yeni tanışacağınız kişiler sizi mutlu edecek. Sevdiğiniz kişiyle beraberliğinizde daha mutlu ve uyumlu olurken, aile ve yuva konuları gündemdeyken, aile içi sıkıntılara açıksınız.

Aslan: Parasal konular Eylül ayında gündeminizde olacak. Gözden kaçırdığınız ödemeleriniz bulunabilir, dikkat. 7 Eylül ile birlikte parasal konularla ilgili şanslı fırsatlar, yeni atılımlar gündemdeyken, ev - aile içerisinde taraf tutanlar arkadaşlarınız ve kardeşlerinizle ilgili problemlerle uğraşabilirsiniz.

Başak: 7 Eylül tarihiyle arkadaşlar, dostlardan yana yüzünüz gülerken, beraberliğinizde, evliliğinizde ortak alacağınız kararları almadan önce birbirinize zaman tanımanız oldukça önemli. Kendinizi adeta baştan yarattığınız bir süreci yaşıyorsunuz, tadını çıkarın derim.

Terazi: İş hayatı, değişen çalışma arkadaşlarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılı ortamlar bulunuyor, kalabalık ortamlara katılırken dikkatli olmalısınız. Eğitim, seyahat konularıyla ilgili gündeminiz doluyken, beraberliğinizle ilgili net kararlar vermeden önce kendinizden emin olmak önemli.

Akrep: Kalabalık ortamlar ve aktivitelerde bulunacağınız önemli bir zaman dilimindesiniz. Arkadaş ortamınızda gizli sırları duyacağınız, düşmanlıkların arka perdesini anlayacağınız bir zaman diliminden geçmektesiniz. Yurtdışı planları, eğitim hak ve prosedürlerle ilgili zorlanmamak için profesyonel kişilerden destek almalısınız.

Yay: Yöneticileriniz, aile büyüklerinizle ilgili gerilimlere dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçerken, aslında pek çok konunun sizin gelişiminiz olduğunu fark ederek ilerlemek oldukça kıymetli. Zaman zaman iş hayatınızda bunalabilir, bazı hayal kırıklıkları ile karşılaşabilirsiniz. Yabancılar ve kalabalık arkadaş grupları ile seyahat yapmak istiyor olabilirsiniz.

Oğlak: Uzak yakın seyahatler, eğitimler ve sözleşmeler bu Ay konunuz olacak. Mart ayından bu zamana kadar beklediğiniz gelişmelerin sonucunu alırken, size teslim edilmeyen haklarınızı almaya doğru ilerleyeceksiniz. Kariyerinizdeki çabalarınız, yöneticilerinizle zaman zaman fikir ayrılıklarınız gündeminizdeyken, gerginliklere çok dikkat etmeniz gereken süreçleri gösteriyor.

Kova: Parasal konularda bir tamamlanma enerjisi sizinle birlikte olacak. Kredi alım, vergi, sigorta işlemlerinden alacağınız paralar ve yapılandırmalar size iyi gelecek. Kariyerinizde uzunca zamandır zorlandığınız konuların geri dönüşümünü almaya başlayabilirsiniz. Yabancılar, hukuki konular ve internet hesaplarınızın heklenmesiyle ilgili adımlara dikkat etmeniz gerekirken, düşünceleriniz arasında sıkıntılara dikkat etmeniz gerekiyor.

Balık: Beraberliğiniz, evliliğiniz, dostlarla ilişkileriniz gündeminizde olabilir. Neyi hayal ediyorduk da bulamadık? Geçmişte verilen sözler tutuldu mu? Tüm bunlar gözler önündeyken, özellikle ayın sonundaki Dolunay'da çıkmaza giren konulara şaşıracak ve önceliklerimizi belirliyor olacağız. 7-15 Eylül döneminde nikah, evlilik hazırlıkları yapılabilir. Ev-ofis taşınmaları gündeminizde olabilir.