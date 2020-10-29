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5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde görev yaptığı lisede 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Orhan Y., 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis
29 Ekim 2020 Perşembe 17:31

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir lisede yaşandığı öne sürülen cinsel istismar olayları, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Anne, oğlunun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

4 ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

52 YIL 5 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi. Mahkeme heyeti, öğretmene 5 erkek çocuğuna cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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