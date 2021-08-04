5 Ağustos Perşembe Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

5 Ağustos Perşembe 2021 günlük burç yorumları tüm astroloji takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarın, Ay saat 01:36'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün Başak burcuna ve Güneş Aslan burcuna geçiyor. Gündüz saatleri ilişkiler açısından güzel enerjiler olduğu söylenebilir. İşte tüm detaylar...

5 Ağustos 2021 Perşembe Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; bugün duygusal açıdan fazla yoğun olacağın bir güne hazır ol. İkili ilişkilerde başarılı olabileceğin bir zaman diliminde olabilirsin. Yakın zamanda bir ortaklık konusunda bazı anlaşmazlıklar olabilir ve bu anlaşmazlık; fevri davrandığın sürece daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bazen hayatı oluruna bırakmak daha keyifli olabilir.

5 Ağustos 2021 Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; çalışma arkadaşlarına karşı dikkatli bir savunmayla istediğini elde edebilirsin. Sorumlu olduğun günlük işlerini daha eğlenceli ve konforlu hale getirmen mümkün. . Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihnini yorabilir. Akışta kalarak kendini ana bırakabilirsin. Çocukların ısrarlarıyla evcil bir hayvan edinebilirsin.

5 Ağustos 2021 Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; kafan bu aralar biraz karışık olabilir. Duygusal değişkenliğin sadece seni değil çevreni de etkiliyor olabilir. Bugün sevdiğin insana ekstra ilgi göstermen gerekebilir. Her ne kadar endişelerinle meşgul olsan da yakın birinin bugün sana ihtiyacı olabilir. Yoğun bir günde olabilir fakat seçimlerin için olumlu sonuç alabilirsin.

5 Ağustos 2021 Perşembe Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; bugün sevdiğin insanlarla vakit geçirmek için oldukça güzel bir gün. Mesleki konularda veya evindeki işler için endişelenmemelisin. Ailenle, akrabalarınla güzel ve özel zaman geçirebilir ve sevdiklerinle birlikte vakit geçirmek sana iyi gelecektir. Verici olmaktan ve paylaşmaktan hoşlanabileceğin bir gün.

5 Ağustos 2021 Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; yüksek kalitede kurnaz fikirlerin, hayatını güzelleştirmene yardımcı olabilir. Sorumlu olduğun işlerdeki kararlarını; duygularını işin içine katmadan tarafsız bir şekilde alabilirsin. Kendi fikirlerini ateşli bir şekilde savunurken aynı zamanda; dürüst güvenilir ve içten davranışlarınla takdir toplayabilirsin.

5 Ağustos 2021 Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; bugün her zamankinden daha fedakar ve yufka yüreklisin. Yardım etmekten keyif alabilir; cömert tavırlarınla sana yardım edenleri, elinden tutan kişileri de unutmayıp onlara hediyeler alabilirsin. Pozitif yaklaşımların ve sempatik tutumların sayesinde maddi konularda da başarı sağlayabilirsin.

5 Ağustos 2021 Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; bugün kişisel hassasiyetinle ilgili ciddi durumları daha iyi değerlendirebilir, gizli kalmış konularını tekrar gün yüzüne çıkarıp çözüme kavuşturabilirsin. Öğleden sonra imajında değişiklik yapman için uygun. İkili ilişkilerin önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerine dikkat etmeli ve gereksiz sabırsızlıklardan kaçınmalısın.

5 Ağustos 2021 Perşembe Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; bugün yoğun bir konsantrasyon içinde olabilir, hayal ve hedeflerini gerçekleştirmek adına güçlü istekler duyabilirsin. Ertelediğin işleri ele alıp daha sıkı çalışmalı, projelerinin önünü açmaya bakmalısın. Güçlü yönlerinin farkına varman yararına olabilir, sadece çok kibirli veya eleştirel olmamalısın; çünkü olumsuz tutumun geri tepebilir.

5 Ağustos 2021 Perşembe Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; geçirmiş olduğun hafta sonunun yüksek enerjisini, hafta başına da taşıyabilir, esprilerinle çevrene güzel enerjiler aktarabilirsin. İlişkilerini yeni bir noktaya getirebilir veya yeni edindiğin dostlukları uzun soluklu kılabilirsin. Akşam saatlerinde partnerinle aranda fikir ayrılıkları oluşabilir, egonu kontrol altında tutmalısın.

5 Ağustos 2021 Perşembe Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; bugün sıkı çalışmanın karşılığını görebilir, maddi açıdan seni tatmin edecek gelişmeler yaşayabilirsin. Potansiyel bir işverenden haber alabilir, eğitimini tamamlamak için atılım yapabilir ve cesaretini artırabilirsin. Çalışma ortamında iletişim kaynaklı sıkıntılar yaşayabilir, kısa süreli duygusal bir gerilim yaşayabilirsin.

5 Ağustos 2021 Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; yeni öğrendiğin ya da öğrenmeye çalıştığın konular seni heyecanlandırabilir. Sosyal alanlardaki etkileşimlerin katlanarak artış gösterebilir. Bugün paradoks düşüncelerin seni daha çekici ve sevilen bir karakter yapabilir. Akşam saatlerinde biraz sıkılmış ve yorulmuş hissedebilirsin.

5 Ağustos 2021 Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; bugün iş hayatında isteksiz tavırlarınla dikkatleri üzerine toplayabilirsin. Mutsuz ve bohem havan hem kendini hem de çevreni olumsuz etkiliyor olabilir. Biraz kendine gelip eski benliğine dönmek için çaba harcayabilir, gizli saklı duygularını deşifre etmemek adına sana ait olmayan bir maske takınabilirsin.