5 Ağustos Cuma Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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4 Ağustos Perşembe Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.016,22 ile başlayan Gram Altın, saat 15:50 itibarıyla %0,73 artışla 1.023,15'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.015,21, en yüksek 1.016,22 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.015,94 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 03.08.2022 tarihinde ise 1.023,69 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.023,15 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,9514 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:49 itibarıyla %0,14 artışla 17,9706 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8517, en yüksek 17,9601 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,9369 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 05.07.2022 tarihinde 16,7799 ile son bir ayın en düşük, 29.07.2022 tarihinde ise 18,0233 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,9706 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,2576 ile başlayan Euro kuru, saat 15:50 itibarıyla %0,32 artışla 18,3073 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,2362, en yüksek 18,4581 seviyelerini gören Euro, günü 18,2695 seviyesinde kapattı. Euro, 12.07.2022 tarihinde 17,3119 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2022 tarihinde ise 18,4581 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,3073 TL'ye karşılık gelmektedir.

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