4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullarda covid19 çıktığı için, öğretmenlerin okullara gelmemesi yönünde yapılan değerlendirmelerin yanlış olduğunu, "4,5 milyon kamu personeli işinin başında, bankacılar işinin başında, 1 milyon sağlık personeli işinin başında, öğretmenler de işinin başında olacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında konuşuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullarda covid19 çıktığı için, öğretmenlerin okullara gelmemesi yönünde yapılan değerlendirmelerin yanlış olduğunu, "4,5 milyon kamu personeli işinin başında, bankacılar işinin başında, 1 milyon sağlık personeli işinin başında, öğretmenler de işinin başında olacak" dedi.

Eğitim Sen'in bir raporu var. 176 okulda pozitif vaka çıktı, MEB'in bu konuda elinde bir çalışması var mı?

Tabiki var. Dedikodunun ötesinde saptamaya sahibimiz. Biz hangi öğretmen kronik hastalığa sahip, hangisin 60 yaş ve üzerindedir, isim isim biliyoruz. Bu öğretmenlerin okula gelmemesi için ilanımızı yaptık.

Kamuda 4,5 milyon çalışan kamu personeli var. Hepsi işinin başında mı? İşinin başında değil mi?



Siz şöyle bir haber duydınız mu, bankada çalışan personelden bazıları koronaya yakalandı, bankacılık faaliyeti durduruldu. Karayollarında çalışan personelden koronaya yakalanan oldu, karayolları hizmetleri durduruldu.

Yani bunun bu şekilde söylenmesi ilginç.

Öğretmenler de bu işin sahibi. Biz okuldayız, işimizin başındayız. 1 milyona sağlık personeli var mı, polisLerimiz var. İşinin başında mı evet işinin başında. Bunu istismar etmemeliyiz.