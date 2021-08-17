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41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da 41 yaşındaki bir kişi evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzenini ve yengesini silahla vurdu. Olayda yenge öldü, genç kız ise ağır yaralandı.

41 yaşındaki adam, 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyince dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
17 Ağustos 2021 Salı 11:06

Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde iddiaya göre bir süredir kuzeni E.A. ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) aynı mahallede bulunan evlerine silahla gitti.

YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ, KUZENİNİ YARALADI

Eve zorla giren Erkan A., yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.'yı yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek vurdu. Hacer A. olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki E.A. ise merminin kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Erkan A. olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 acil servise bildirdi.

DURUMU AĞIR

Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken olayda ağır yaralanan E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 16 yaşındaki genç kız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

EVİNDE YAKALANDI

Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kolluk kuvvetlerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Hacer A.'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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