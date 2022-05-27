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400 bin ton şeker ithalatından gümrük vergisi alınmayacak

Resmi Gazete'de yayınlanan kara göre; 400 bin ton şeker ithalatında gümrük vergisi alınmayacak.

400 bin ton şeker ithalatından gümrük vergisi alınmayacak
Kamusaati
Kamusaati
27 Mayıs 2022 Cuma 11:46

Cumhurbaşkarı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karar göre, 'Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar' yürürlüğe girdi.

400 bin tonluk şeker ithalatında vergi alınmayacak

DHA'nın haberine göre; yürürlüğe giren kararla birlikte 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak. Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayınlanacak tebliğle belirlenecek.

Şekere yapılan zamlar, ithal ürüne yöneltti

Son bir yılda şekerin kilosu 6.5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Özellikle Nisan ayından Mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için ithal şekerden vergi alınmaması kararı alındı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAPILAN SOSYAL MEDYA YORUMLARINDA İSE SATILAN ŞEKER FABRİKALARINA DİKKAT ÇEKİLDİ. VATANDAŞLAR ŞEKER FABRİKALARIN SATILMASAYDI ŞUAN HALA ÜLKEDE YERLİ ÜRETİME DEVAM EDİLİYORDU VE FİYATLAR UCUZDU DİYE SİTEM ETTİ.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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