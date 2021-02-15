400 bekçi alımı sınav sonuçları yayınlandı mı? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Nasıl itiraz edilir? İtiraz Dilekçesi örneği burada

400 bekçi alımı sınav sonuçları BİNLERCE ADAY TARAFINDAN BEKLENİYOR, BEKÇİ ALIM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?, BEKÇİ SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR? BEKÇİ SINAV İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ VE DETAYLARI HABERİMİZDE...

İstanbul'da 400 bekçi alımı geçtiğimiz yıl başlayan süreç 2021'de de devam ediyor. 2020/1 Bekçi Alımları olarak da geçen ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlarda İstanbul'a 400 erkek bekçi alımı için sınav geçtiğimiz haftalarda yapıldı. 15 Şubat itibari ile bekçilik sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Sınav sonrasında adaylar diğer aşamalara geçecekler. Bu nedenle adaylar arasında heyecan dorukta. Bekçi alımı sınav sonuçları yayınlandı mı?

BEKÇİ ALIM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM'den gelen son dakika açıklamasına göre, İstanbul'a 400 bekçi alımı için yapılan sınava ait sonuçlar 15 Şubat 2021 Pazartesi günü açıklanacak.

Adaylara sınavı kazanıp kazanmadıklarına dair bilgi sadece e-Devlet üzerinden verilecek. e-Devlet bekçi sınav sonuç sorgulama dışında ek olarak bir bildirim yapılmayacak.

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BEKÇİ SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçları 15 Şubat 2021 itibari ile yayınlandıktan sonra, adayların itiraz için 17 Şubat 2021 Çarşamba günü 17.00'a kadar başvurması gerekiyor.

İtiraz edecek olan adaylar, ilk olarak 20 TL ücreti ödemek zorundadır. Ardından dekont ve itiraz dilekçesi ile birlikte 17 Şubat 17.00'a kadar;

Polis Akademisi Başkanlığı'na şahsen veya fax ile ulaştırmanız gereklidir.

Telefon: +90 (312) 462 86 49 – +90 (312) 499 70 02 Fax: +90 (312) 462 85 33

Önce itiraz ücreti olan 20 TL'yi yatırmak için;

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatırmanız lazım.