40 askerimizi şehit edecek terörist havada vurularak öldürüldü!

Hantur Dağı'nda konumlanan 40 kişilik askerimize saldırı düzenlemeye çalışan alçak terörist askerlerimiz tarafından havada vurularak öldürüldü.

Teröristlerin alçak oyununu askerimizin dikkati bozdu. Doğa Zilan kod adlı terörist Hediye Çerçi, PKK'nın Suriye'den getirdiği bir paramotora 150 kiloluk bomba yükleyerek, Hantur Dağı'nda konumlanan 40 kişilik askerimize saldırmaya çalıştı.

ASKERİMİZ HAVADA VURDU

Askerimizin dikkatini çeken terörist keskin nişancılarımız tarafından yoğun ateşe tutulmasının ardından paramotorun üzerindeki bomba ile patladı. Parçalanan paramotor ve alçak terörist, Hantur Dağı eteklerine düştü.

SALDIRI İÇİN EĞİTİM ALMIŞ

2015'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik saldırı eğitimi alan hain kadın teröristin, PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star bünyesinde oluşturulan sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

PKK'DAN KAÇAN TERÖRİST KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Alçak teröristin kim olduğun PKK'nın paramotor, bombalı maket uçak ve drone biriminde olan ve daha sonra kaçarak teslim olan A.D adlı kadın teröristin kimliğini açıkladığı bildirildi.

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