4 Temmuz Pazartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları

4 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları 4 Temmuz Pazartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 4 Temmuz Pazartesi 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem

4 Temmuz 2022 Günlük Burç Yorumları; Filiz Özkol, günlük burç yorumlarını yazdı. 4 Temmuz pazartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? 4 Temmuz pazartesi günlük burç yorumları! Günlük burç yorumuna göre burcunu neler bekliyor? Burçların aşk yorumları, günlük burç özellikleri ve astroloji yorumları burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler…

4 Temmuz günlük burç yorumları; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcunu 4 Temmuz 2022 pazartesi günlük burç yorumlarında neler bekliyor?

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Koç Burcunu Neler Bekliyor?

Birlikte çalıştığınız kişiler, gerçekleştirilemez istekleriniz yüzünden iş konusunda pek size yaklaşmak istemiyorlar. Çünkü, zaman konusunda karşınızdakileri çok sıkıyorsunuz. Kendinize çekidüzen vermelisiniz.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Boğa Burcunu Neler Bekliyor?

Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, sürekli ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Bu aldırmazlığınıza kızan partneriniz de size tavır koyunca, yükseliyor, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü İkizler Burcunu Neler Bekliyor?

Cesaret ve ataklığınızla grup sporlarında aranılan kişisiniz. Fakat sağlık için değil, adeta savaşırcasına mücadele ediyorsunuz. Bu nedenle de, ufak tefek kazalar eksik olmuyor. Spordan sonra soğuk içeceklerden kaçının.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Yengeç Burcunu Neler Bekliyor?

İlk anda insanlar üzerinde soğuk bir imaj bırakmanıza rağmen, çok kısa sürede sevimli ve cana yakın birisi olduğunuz ortaya çıkıyor. Daha sonra da, vazgeçilemeyen dostlar arasına giriyorsunuz. Fedakarlığı seviyorsunuz.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Aslan Burcunu Neler Bekliyor?

Bir kere aşk duygusunu tanıdıktan sonra, hiçbir güç sizi kaçamak ilişkilere yöneltemez. Eğer, sevdiğiniz insan size her yönden güven veriyorsa, her geçen gün bağlılığınız artar. Sizin tek kusurunuz, kıskançlığınız.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Başak Burcunu Neler Bekliyor?

İyi niyetiniz nedeniyle, yakın arkadaşınız olarak bildiğiniz kişiler bile sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Oysa siz onların kişiliğine saygınızdan dolayı, beraberce almanız gereken kararları onlara bıraktınız. Sonuçta, üzülen ve yıpranan siz oldunuz.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Terazi Burcunu Neler Bekliyor?

İçinizin bir yerlerinde sürekli olarak, gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi hayata bağlıyor. Fakat içinde bulunduğunuz şartları da unutmayın.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Akrep Burcunu Neler Bekliyor?

Aşkı kısa ömürlü ve yüzeysel bir şekilde geçirme eğilimleriniz var. Partnerinize karşı bu şekilde davranırsanız başınıza her gün dert olabilir. Çünkü, bu konuları kabullenemeyen yapısıyla, intikam için her şeyi yaptırır.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Yay Burcunu Neler Bekliyor?

Bazı konulardaki rahatlığınız, bir başkası için çoğu kez stres kaynağı oluyor. Size ait olan sorumlulukları ve gerçekten sizin yapmanız gereken işleri, sıkıntıya girmeden bir başkasının üzerine atabiliyorsunuz.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Oğlak Burcunu Neler Bekliyor?

Evinizde tamamen sizin anaçlık duygularınız kol geziyor. Sevecenlik, koruyuculuk ve acıma üçgeni içinde kurduğunuz düzen, sizin yaşam sorumluluğunuz olmuş durumda. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizde daha dikkatli olun.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Kova Burcunu Neler Bekliyor?

Bugünlerde duygusal konularda yaşayacağınız acılardan çok korkuyorsunuz. Daha önce başınızdan geçen olaylar da, bu konuda sizi iyice sindirdi. Böyle anlarınızda çektiğiniz sıkıntıları ve özellikle etkilenen midenizi unutmayın.

4 Temmuz Pazartesi 2022 Günü Balık Burcunu Neler Bekliyor?

Gündeme yeni gelen bir işi kavrama yeteneğiniz çok iyi. Bu yüzden işlere diğer arkadaşlarınızdan bir adım önde başlıyorsunuz. Fakat, daha sonra öne çıkan egonuz nedeniyle gereken destek bulamıyor, yalnız kalıyorsunuz.