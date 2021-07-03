4 Temmuz Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

4 Temmuz 2021 burç yorumları parasal meselelere dikkat çekiyor. Tatil planı yapıyorsanız günlük burç yorumlarını okumadan karar vermeyin. 4 Temmuz Pazar gününe Boğalar gerginlikle başlayabilir, Balık burcu ise bugünlerde yalnızlığa ihtiyaç duyabilir. İşte 4 Temmuz Pazar burç yorumları...

4 Temmuz 2021 burç yorumları hayata dair beklentileri ortaya çıkarıyor. Kimler için güzel bir pazar olacak? Günlük burç yorumları parasal durumlara ve gerginliklere dikkat çekiyor. 4 Temmuz Pazar gününe Boğalar gerginlikle başlayabilir, Balık burcu ise bugünlerde yalnızlığa ihtiyaç duyabilir. Aslanları ise kariyer bekliyor.

4 TEMMUZ PAZAR BURÇ YORUMLARI

4 Temmuz Pazar günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik hareket ediyor olacağız. Sabah saatlerinde birtakım sınırlandırılmalara maruz kalmak moralimizi bozabilir. Sinirsel gerginliklerimizi yatıştırmak için yemek yeme konusunda abartılara kaçabiliriz. İkili ilişkiler ve görüşmeler açısından uygun bir gün sayılmaz. Akşam saatlerinde ani gerginlikler olabilir. İşte 4 Temmuz 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

4 Temmuz Pazar günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik hareket edebilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Sinirsel gerginliklerinin artışta olacağı bugünlerde sağlığına dikkat etmelisin. Sabah saatlerinde birtakım sınırlandırılmalara maruz kalmak moralini bozabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinç dışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

4 Temmuz Pazar günü ikili görüşmeler adına uygun bir sayılmaz. Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. İletişim ile ilgili bir konuda bilhassa günün ilk yarısında dikkatli hareket etmelisin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Boğa burcunda ilerleyen Ay yurt dışı ile ilgili konularda ani gerginliklerinin olabileceğini gösteriyor. Sabah saatlerinde bir kadın ile aranda bir tartışma gereksiz yere uzayabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Zihinsel iletişiminin ön planda olacağı bugün karşılıklı iletişim konularında daha geri planda kalarak ilerlemen iyi olacaktır.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcunda ilerliyor bugün. İkili ilişkilerinde temkinli hareket etmen gereken enerjiler söz konusu olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konularda hassas enerjiler güne hâkim olabilir. İkili ilişkilerinle ilgili görüşmeler adına uygun bir günde değilsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İşinle ilgili beklenmedik bir karar alabilirsin. Çocuklarınla ilgili konularda fevri tavırların öne çıkabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ebeveynlerinle aranda geçecek bir tartışma moralini bozabilir. Sinirsel gerginliklerini yatıştırmak için yemek yeme konusunda abartılara kaçabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Yakın çevrenle aranda birtakım tartışmalar söz konusu olabilir. Gün genelinde yalnız kalman daha iyi olabilir.