4 Şubat Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 782,40 ile başlayan Gram Altın, saat 21:51 itibarıyla %0,51 artışla 787,08'dan işlem görüyor. Dün en düşük 770,03, en yüksek 790,70 seviyelerini gören Gram Altın, günü 783,29 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 04.01.2022 tarihinde 750,98 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 810,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 787,08 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,4881 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:52 itibarıyla %0,66 artışla 13,5628 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,3468, en yüksek 13,5813 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,4766 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 04.01.2022 tarihinde 12,9640 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 13,9407 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5628 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,2797 ile başlayan Euro kuru, saat 21:52 itibarıyla %2,01 artışla 15,5470 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,0611, en yüksek 15,3772 seviyelerini gören Euro, günü 15,2508 seviyesinde kapattı. Euro, 04.01.2022 tarihinde 14,6944 ile son bir ayın en düşük, 07.01.2022 tarihinde ise 15,8131 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,5470 TL'ye karşılık gelmektedir.

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