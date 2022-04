4 Nisan Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

Ramazan'da et fırsatçılığına geçit yok! Fiyatlar iki hafta içinde yüzde 10 inecek Ramazan'da et fırsatçılığına geçit yok! Fiyatlar iki hafta içinde yüzde 10 inecek Kırmızı et ramazan ayına zamla girdi. Alınan tedbirlerle et fiyatları korunmaya çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da fırsatçılığın önüne geçildi.