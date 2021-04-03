4 Nisan Pazar Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 186 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 44 bin 756 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi.
Toplamda 39 milyon 319 bin 889 test yapıldı. Bugün yapılan 249 bin 126 testten, 44 bin 756 yeni vaka sayısı, bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.