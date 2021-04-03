risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0

4 Nisan Pazar Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

4 Nisan Pazar virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

4 Nisan Pazar Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları
03 Nisan 2021 Cumartesi 20:24

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 186 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 44 bin 756 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 186 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 78'e yükseldi.

Toplamda 39 milyon 319 bin 889 test yapıldı. Bugün yapılan 249 bin 126 testten, 44 bin 756 yeni vaka sayısı, bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber