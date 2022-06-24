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4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor

4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor Bakan Yanık; 'Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4 4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.' dedi.

4 milyon hanenin yararlanacağı aile destek başvuruları başlıyor
Admin
Admin
24 Haziran 2022 Cuma 20:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Tartışılan Pınar Gültekin kararını 'şaşkınlıkla karşıladıklarını' söyleyen Bakan Yanık, ''Tasarlama olduğu çok açıkken, haksız tahrik indirimi veremezsiniz'' dedi. Yanık, kararın toplumun adalet duygusu zedelendiğini de sözlerine ekledi.

Sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap veren Bakan Yakın'ın sözlerinden öne çıkanlar:

''2021'de 97,8 milyar lira yardım yapıldı. Sosyal yardımların daha geniş alana ulaşması amaçlanıyor. Türkiye Aile Desteği Programı'ndan yılda 4.4 milyon hanenin yararlanmasını hedefliyoruz. Bunun başvurularını da 27 Haziran'da almaya başlayacağız.


Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 15 milyar TL'lik paket. Şu ana kadarki en büyük sosyal yardım programı olacağı açıklandı.

Doğalgazda yardımlarımız 450-1150 lira arasında değişiyor.

Sosyal yardıma muhtaç olan ailelerin, çocuklarını anaokulan ya da kreşe giderken maddi açıdan zorlandıklarını tespit ettik. Anaokulu desteğimiz eğitime ulaşımı kolaylaştıracak. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak.

Hane hane ziyaretlerimizi yaparak, ihtiyacı olanlara psikososyal destekler veriyoruz. Yangın bölgesinde de ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz''

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