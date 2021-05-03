4 Mayıs Salı 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 4 Mayıs Salı Günlük Burç Yorumları 2021!

4 Mayıs 2021 burç yorumları hayata dair her konuda bilgi veriyor. 4 Mayıs Salı günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerimizde uyumlu enerjiler yakalamakta zorlanabiliriz. Merkür bugün İkizler burcuna geçiş yapacak. Oğlak burcunu sıra dışı konular, Yengeç burcunu ise birtakım organizasyonlar bekliyor. 4 Mayıs 2020 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

4 Mayıs Salı günü Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Bugünlerde sosyal ilişkilerin öne çıkıyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Kova burcunda ilerlediği Salı günü ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler yakalamakta zorlanabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim ile ilgili konularda zorlayıcı enerjiler öne çıkıyor. Merkür bugün senin burcuna geçiş yapacak.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ortak kazanımlarınla ilgili konularda yeni birtakım organizasyonlar içerisinde olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay karşıt burcunda ilerliyor ancak Ay Venüs zorlayıcı açısı partnerinle ilişkilerinde zorlanmaların meydana gelebileceğini vurguluyor.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Sabah saatlerinde Merkür burç değiştirerek İkizler burcuna geçiş yapacak. Özel ilişkilerinde uyum yakalamak bugün oldukça zor olabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla ilgili konulara odaklanıyor olacağın bir gündesin. Önemli konuları konuşmak adına uygun olmayabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde evinle ilgili konular senin için öne çıkıyor olacak. Bir hobi edinmek keyfini yerine getirecektir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Yakın çevrendeki arkadaşların ve kardeşlerinle birlikte ekip çalışmaları yapabilirsin. İletişim adına sabah saatleri çok uygun olmayabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde sahip olduğun yeteneklerinle sıra dışı şeyler yapabilirsin. Yaptığın projelerini göstermek isteyebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bireysel konulara daha fazla önem verdiğin bir gündesin. Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde senin için rüyaların çok daha önemli hale geliyor olacak. Rüyalarını not etmek farkındalığını arttırabilir.