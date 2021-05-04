4 Mayıs marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? BİM, şok, A101, Migros, Carrefour sigara satamayacak mı? Sigarayı kim satacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesi ile birlikte marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı. Market tedbirleri başlığı ile 81 il Valiliğine gönderilen yeni genelge ile birlikte vatandaşlar da marketlerde sigara satışı yasaklandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki 4 Mayıs marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? BİM, şok, A101, Migros, Carrefour sigara satamayacak mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma döneminde market tedbirleri başlığı ile yeni bir genelge yayınladı ve genelge 81 il Valiliğine gönderildi. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge sonrasında marketlerde sigara satışı ile ilgili sosyal medyada bazı iddialar gündeme geldi. Peki 4 Mayıs marketlerde sigara satışı yasaklandı mı? BİM, şok, A101, Migros, Carrefour sigara satamayacak mı?

Marketlerde sigara satışı yasak mı 4 Mayıs?

Tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Market Tedbirleri Genelgesi sonrasında birçok vatandaş marketlerde sigara satışı yasaklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede sigara ile ilgili herhangi bir madde bulunmuyor. Yani marketlerde sigara satışı devam ediyor.

Market tedbirleri genelgesi neleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan market tedbirleri genelgesi marketlerde temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışını yasaklıyor. Bakanlık tarafından daha önce getirilen alkollü içeceklerin satışı dışında markette satışı yasak olan ürünler şöyle; (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb.