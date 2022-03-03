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4 Mart Cuma Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

4 Mart Cuma Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

4 Mart Cuma Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
Ömer
Ömer
03 Mart 2022 Perşembe 21:01

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 188 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 424 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 49 bin 424 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 398 bin 242 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 66 bin 873 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,13 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,96 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 870 bin 323 'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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