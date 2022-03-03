4 Mart Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 873,61 ile başlayan Gram Altın, saat 21:11 itibarıyla %0,57 artışla 877,27'dan işlem görüyor. Dün en düşük 871,68, en yüksek 872,94 seviyelerini gören Gram Altın, günü 872,22 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 02.02.2022 tarihinde 770,03 ile son bir ayın en düşük, 03.03.2022 tarihinde ise 881,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 877,27 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,1065 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:10 itibarıyla %0,17 artışla 14,1139 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,8221, en yüksek 14,1331 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,0934 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,1139 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,7301 ile başlayan Euro kuru, saat 21:10 itibarıyla %0,17 azalışla 15,6831 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4208, en yüksek 15,7545 seviyelerini gören Euro, günü 15,7475 seviyesinde kapattı. Euro, 01.02.2022 tarihinde 14,9252 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,6831 TL'ye karşılık gelmektedir.

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