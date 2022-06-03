4 Haziran Cumartesi Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

4 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları, 3 Haziran Cuma burç yorumları merak ediliyor. İşte 4 Haziran Cumartesi 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 4 Haziran Cumartesi 2022

Günlük burç yorumları 4 Haziran 2022 tarihi için merak ediliyor. Peki, burçlar ne ifade ediyor? 4 Haziran Cumartesi günü Aslanların hem iş hem de aşk konusunda şansları açık. Terazi burcuna ise sürpriz var. Koç burcu ise uzun zamandır beklediği yükselişi yakalayabilir. İşte 4 Haziran burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

İş hayatınızla ilgili önemli bir hayalinizi gerçekleştirmek üzeresiniz. Önemli bir hakkınızı alma ve sözleşmeler yapmak, eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlama veya yurt dışı imkânları için şanslı ve yükselişe geçen bir döngü sizinle birlikte olacak. Aşk ve sevgi konularında ikinci şans veya beraberliğiniz bulunuyorsa evlilik ve çocuk konuları gündeminizde olacak. Uzunca zamandır hiç bu kadar şanslı hissetmemiştiniz kendinizi. Parasal konularda harcamalarınızı biraz dengelemeniz ilerleyen zamanlarda sizi rahatlatacaktır. Diyet yapmak isteyenler beslenme şeklini bu Yeni ay ile birlikte değiştirebilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kalbinizi koyduğunuz ilişkinizde yeni bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Özellikle yuva kurmak isteyenler ve ilişkisinde aileler tarafından sıkıntı yaşayanlar için onları şaşırtacak yeni bir sürecin içerisine girebilirler ve evlilik aşamasında hız kazanabilirler. Dış görünüşünüz değişiyor ve güzelleşiyorsunuz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Hayatınız boyunca yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınız bir döngünün içerisindesiniz. İlahi kaynak adeta sesinizi duyuyor ve hayatınızda şuan her ne oluyorsa bilin ki sizi yukarıya taşımak için. İlişkilerde ikinci bir şansı yakalayacağınız nadir zaman döngülerinden birini yaşıyor olabilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Emeklilik hakkı, iş değiştirme ile elinize toplu para geçmesi, kardeşler arası önemli bir mirasın paylaşılması veya eşinizin sahip olacağı yüklü bir para ile yeni bir yatırım yapma kararı alabilirsiniz. Kardeşler arasında küslük varsa, özellikle üvey kardeşler arasında barışmalar yaşanabilir. Kısa bir yolculuk yapmak, yaşadığınız çevreden uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sürpriz bir şekilde evlilik kararı alabilir, evlilik hazırlığı aşamasındaysanız artık uzamasını istemeyip yıldırım nikâhı kıyabilirsiniz. Kalbi boş olan Aslan burçları dostları aracılığıyla yeni biri ile tanışabilirler. Para kazandırabilecek önemli iş bağlantıları ve ortaklık teklifleri kapınızı çalabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Çevrenizdeki kişilere görünmeyen diğer yüzünüzü göstereceksiniz. Sizi yoran ve belirsiz vaatlerle yolunuza çıkan her ne varsa dur diyeceğiniz önemli bir Yeniay. Kalbinizi kıran dostluklar, hakkınızı teslim etmeyen kişiler ile yüzleşmeler kapınızda. Kariyer konusunda hızlı atılım yapacağınız kişiler ile yeni anlaşmalar yapmak üzere olabilirsiniz.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sürpriz bir şekilde hamile kalabilirsiniz. Beklenmedik bir hamilelikle birlikte hayatınız değişebilir. Bekâr olanlar küs olduğunuz eski sevgiliniz ile buluşma ve toparlanma sürecine girerken, yeni sürpriz tanışmalara da hazırlıklı olmalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

İlişkinizdeki sorunları büyütebileceğiniz yeni bir sürecin içerisindesiniz. Sakinliğinizi korumazsanız geri dönüşü olmayan ayrılıklar ve kopuşlar ortaya çıkabilir. Arka planda ajanlık yaptığınız pek çok konunun gerçek yüzünü merak ederken, bu konuların aslında neresindeydiniz? Hırsınızdan mı yoksa hakkınızı aramaktan mı kaynaklanıyor merakınız, tespit etmenizi önerebilirim.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Sürpriz projelere imza atabilir, önemli bir eğitimi tamamlama sürecine girebilirsiniz. İlmek ilmek emek verdiğiniz ne varsa hakkınızın size teslim edildiği bir sürecin içerisinde olacaksınız. Maddi anlamda uluslararası iş imkânları, medya bağlantıları ve isminizi duyuracağınız yeni teklifler sizinle birlikte olacak.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Parasal konularda umulmadık şans ve fırsatlar sizinle birlikte olacak. Sürpriz bir şekilde bir yatırım yapma kararı alabilir veya mevcut bir borcu bitirme sürecine girmiş olabilirsiniz. Eşinizin maddi anlamdaki gelişimi de sizi mutlu ediyor olabilir. Sevdiğiniz kişi ile her zamankinden daha farklı bir şekilde yakın olacağınız ve değer göreceğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kendinizi göstereceğiniz ve tüm dikkatleri üzerinizde toplayacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Önemli bir iş mülakatı veya uluslararası projelerde isminizden söz ettirebilirsiniz. Yapacağınız tüm atılımlar sizi ileriye götürecek. Estetik ve medikal operasyonlar yaptırarak güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Medikal operasyonlardan bir kısmı cerrahi obezite operasyonları olabilir ve dış görünüşü değişebilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bulunduğunuz çevrede isminizden söz ettireceğiniz yeni bir sürecin içerisindesiniz. Sürpriz bir şekilde taşınma kararı alabilirsiniz. Hiç aklınızda olmayan bir paranın elinize geçmesi ile rahatlayabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde yeni bir döneme merhaba diyebilirsiniz. Bu bir bebek ile olabilecekken, ikili ilişkinizde yaşadığınız belirsiz olan döngülerin netliğe kazanma süreci de olabilir.