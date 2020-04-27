4 Günlük Yasak Boyunca 35 Bin Kişiye Ceza Yazıldı! İşte Detaylar

Koronavirüsle mücadelede kahramanca görev yapan sağlık çalışanları, sokağa çıkma yasağının yaşandığı günlerde İstanbul'da ulaşım sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Hem geciken hem de koronavirüs kurallarını ihlal ederek maskesiz yolcu alan otobüs şoförü, araçtaki sağlık çalışanı Suna Işık tarafından "Neden maske takmıyorsunuz?" şeklinde uyarılınca çirkinleşerek "E ne yapayım almayayım mı, siz sağlık personelleri bedavadan biniyorsunuz konuşmayın biz aç kaldık, siz mi bizim paramızı veriyorsunuz" dedi.