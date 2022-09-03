4 Eylül Pazar Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU

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4 Eylül Pazar Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 992,79 ile başlayan Gram Altın, saat 20:38 itibarıyla %0,89 artışla 1.001,64'dan işlem görüyor. Dün en düşük 992,78, en yüksek 993,61 seviyelerini gören Gram Altın, günü 993,58 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 02.09.2022 tarihinde 992,30 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.001,64 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,1996 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 20:39 itibarıyla %0,15 artışla 18,2232 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9863, en yüksek 18,2271 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,2107 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 09.08.2022 tarihinde 17,6441 ile son bir ayın en düşük, 02.09.2022 tarihinde ise 18,2618 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,2232 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,1052 ile başlayan Euro kuru, saat 20:39 itibarıyla %0,22 artışla 18,1449 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,0706, en yüksek 18,3311 seviyelerini gören Euro, günü 18,1251 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,9328 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,1449 TL'ye karşılık gelmektedir.

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