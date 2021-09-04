4 Eylül Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

4 Eylül Cumartesi burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki, kimler haftaya güzel başlayacak? Akşam saatlerinde iletişim konusunda zorluklar olabilir. Boğalar kıskançlıklara maruz kalabilir, Aslanlar ailesiyle ilgilenebilir. İşte 4 Eylül günlük burç yorumları…

4 Eylül Cumartesi 2021 – Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Sevgili Koç;

bugün para kazanmak için yeni ve ustaca teknikler bulabilirsin ancak ciddi bir şekilde düşünmeden adım atmaman gerekebilir. Koşulların görünenleriyle değil, arka plandaki konulara da odaklanmalısın. Akşam saatlerinde araştırmacı yönünü bir kenara bırakıp tutkunlarına odaklanabilir, keyifli bir akşam geçirebilirsin.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Boğa Burcu (21 Nisan- 21 Mayıs)

Sevgili Boğa;

sosyal hayatındaki koşuşturmaların gündemini oluştururken, küçük aksaklıklara karşı da dikkatli olmalısın. Ekonomik konularda ya da duygusal ilişkinde risk almaya yaktın olabilirsin, kararlarında dikkatli ve temkinli olmanda fayda var. Gün içinde abartıya kaçmadan kendi iç sesine güvenerek hareket etmen gereken durumlar oluşabilir.

4 Eylül Cumartesi 2021 – İkizler Burcu (22 Mayıs- 22 Haziran)

Sevgili İkizler;

bugün yaşayabileceğin olaylarla ilgili yüksek beklenti içinde bulunabilirsin ve abartılı konuşmaların, kendini ifade etmek için yapabileceğin ani çıkışların olabilir. Sabah saatlerinde iyimserliğini korumak daha kolay olacağından işlerini öğleden sonraya ertelememelisin. Ailenle olası fikir ayrılıkları içine girmemek için tepkilerini kontrol altında tutmanda yarar var.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Yengeç Burcu (23 Haziran- 22 Temmuz)

Sevgili Yengeç;

bugün duyguların ve mantığın arasında kalabilir, duygularının ön plana çıktığını hissedebilirsin. Fakat var olan ya da yeni başlayacak olan ilişkin için temkinli olmalı yanlış kararlar almamak ve bir yanılgıya düşmemek için dikkat etmelisin. Tez canlılıkla vereceğin sözlerin üzerinden birkaç kez geçmen, yanılma payını azaltacaktır.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sevgili Aslan;

maddi konularda kendini güvende hissetmek için, ailenle bir şekilde fikir birliği içinde olman gerekebilir. Kariyerinde emeğinin karşılığını alamamaktan şikâyetçi olabilirsin, ancak önümüzdeki günlerde önüne çıkabilecek bu alandaki olumlu fırsatlar için gözünü dört açmalısın. Adım atmak ve ilerlemek istediğin iş veya ailevi konularda, yön verme yeteneğini kullanabilir, kimi zaman sözünün üzerine söz tanımayabilirsin.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Sevgili Başak;

bugün hem işlerini yoluna koymayı isteyebilir hem de mesleki açıdan girişim ve görüşmeler yapabilirsin. Muhatap olduğun ya da rakip olarak gördüğün insanlarla diyalog halindeyken fikir ayrılıklarına rağmen üstünlüğünü her şekilde vurgulamak isteyebilirsin. İstediğini almakta ısrar edeceğin ve iletişim kabiliyetini sonuna kadar kullanacağın bir gündesin.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Sevgili Terazi;

bugün finansal anlamda zihninin içinde olan planları, yenileyip düzenleyebilir ve işleri yerli yerine koymak için neler yapabileceğini düşünebilirsin. Ekonomik anlamda aktif olabileceğin bir gün olmakla birlikte, maddi kayıplar yaşamamak ve aldatılmamak için planlarını çok da kimseyle paylaşmamalı, yediğine ve içtiğine özen göstermelisin.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Akrep Burcu (23 Ekim- 21 Kasım)

Sevgili Akrep;

burcunda ilerleyen Ay, duygu ve sezgilerinin çok daha ön planda olması açısından seni destekliyor. Birçok problemini sonlandırmak için fırsatlar günün ilk saatlerinde karşına çıkabilir, bunları değerlendirmende yarar var. Günün ikinci yarısında boşlukta olacak olan Ay, özel ilişkilerinden yana endişeli ve alıngan olmana sebep olabilir.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Yay Burcu (22 Kasım- 21 Aralık)

Sevgili Yay;

bugün iş, eğitim ve ticari alanlarındaki faaliyetlerini arzuladığın şekilde ilerleyebilir, ince eleyip sık dokuyabilir ve sözlerini sakınmayabilirsin. Ekonomik durumun hakkında yine düşüncelisin, ancak yeni eylemlerin umut vaat edebilir. Akşam saatlerin daha sakin geçerken, zihinsel olarak aktif olabilirsin.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Oğlak Burcu (22 Aralık- 21 Ocak)

Sevgili Oğlak;

bilgi birikimini ve tecrübeni ortaya koymanı gerektiren koşullar senin eyleme geçmen için start vermeni bekliyor. Mevcut işlerin üzerinde çalışabilir, yenilikler yapabilir, eksiklerini giderebilirsin. Eğitim, ticari ve hukuki alanlarda başarı sağlayabileceğin gibi öğleden sonra uzun yolculuklar için planlar yapabilirsin.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Kova Burcu (22 Ocak- 19 Şubat)

Sevgili Kova;

çalışma arkadaşlarınla ortak kazançlarını arttırma yönünde daha fazla mesai yapman gerektiğini fark edebilirsin. Grup stratejileri için zaman ayırabilir, herkesin beyin fırtınası yapabileceği ve daha iyi bir iş akışı oluşturabileceğin toplantılar düzenleyebilirsin. Birlikteliğinle ilgili dostlarının tavsiyelerini alabilirsin.

4 Eylül Cumartesi 2021 – Balık Burcu (20 Şubat- 20 Mart)

Sevgili Balık;

bugün çevrendeki insanlarla ortaklaşa hareket etmenin faydalarını görebilirsin. Sevdiklerine karşı daha anlayışlı olabilmeli, öfkeli ve düşüncesiz taraflarını törpüleyebilmelisin. İlişkilerindeki sorunları çözmeye odaklanabilir, seni huzursuz eden ve daha önce ertelemiş olabileceğin meselelerin üzerine gidebilirsin.