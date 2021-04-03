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3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun sağladığı istihdam hakkından yararlanarak göreve başlayanların bu tarihten sonra öğrenim durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, durumlarına uygun kadrolara sınava tabi olmaksızın atanmalarının mümkün olmadığına karar verdi.

3713 kapsamında atananların unvan değişikliğine dair önemli karar
03 Nisan 2021 Cumartesi 11:51

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında memur kadrolarına atananların unvan değişikliği talepleriyle ilgili önemli bir karar verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/169, K:2020/166 sayılı karar özeti şu şekildedir:

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun sağladığı istihdam hakkından yararlanarak göreve başlayanların bu tarihten sonra öğrenim durumlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle, durumlarına uygun kadrolara sınava tabi olmaksızın atanmalarının mümkün olmadığı, zira anılan mevzuatın atama tekliflerinin yapıldığı tarihteki öğrenim durumları itibarıyla ihraz edilen unvana uygun kadrolara atanma imkanı getirdiği, öğrenimle ihraz edilmeyen kadrolara atanmayı içermediği ve başvuruya konu kararlar arasındaki aykırılığın "İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 05/03/2020 tarih ve E:2019/1178, K:2020/156 sayılı kararı doğrultusunda" giderilmesi...

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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