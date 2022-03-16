3600 ek göstergede kritik gün! Bakan Bilgin 11 sendika temsilcisiyle bir araya geliyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geleceği toplantıda; talepler dinlenecek, ayrıntılar değerlendirilecek.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor. Düzenlemeyle ilgili ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle bir araya gelecek.

BİRÇOK MESLEK GRUBUNU KAPSAYACAK

Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.

MAAŞ VE İKRAMİYELERİ ETKİLEYECEK

Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor. 3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek. Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı.

ASIL ETKİ EMEKLİ İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞINA OLACAK

Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak. Ek göstergenin 3600'e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz. Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor.