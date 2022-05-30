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3600 ek gösterge çalışması tamamlandı 30 Mayıs 2022

Milyonlarca emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı. Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı 30 Mayıs 2022
Kamusaati
Kamusaati
30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:34

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı.

İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

Memur-Sen, tüm memurları kapsasın dedi

3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede düzenlemeler tamamlandı.

Hazırlanan taslak çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ek gösterge nedir?

AA'nın aktardığına göre ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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