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35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'de 35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisini boş bir araziye götürüp arabada cinsel ilişkiye girdi. Öğrencisine çıplak fotoğraflar attığı ortaya çıkan öğretmen olay sonrası tutuklandı.

35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi
04 Eylül 2020 Cuma 00:00
35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'de 35 yaşındaki evli öğretmen Kandice Barber'in 15 yaşındaki öğrencisine yolladığı çıplak fotoğrafların okuldaki öğrenciler arasında dolanmasından sonra öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki ortaya çıktı.

35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi

Öğretmenin öğrencisi ile bir spor ödülü organizasyonu sonrası ilişki yaşamaya başladığı ve öğrencisine "Senden hamile olabilirim" mesajları attığı ortaya çıktı.

35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi

Organizasyon sonrası öğretmen öğrencisinden kendisine telefonunu vermesini istedi. Öğrencisi telefonu verince öğretmen öğrencisini Snapchat üzerinden ekledi ve öğrencisine mesajlar atmaya başladı.

35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi

Kandice Barber, öğrencisine banyo yapacağını söyleyip banyoda çektiği fotoğrafları öğrencisine yolladıktan sonra öğrencisine kendisi ile buluşup buluşmak istemediğini sordu.

35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi

Öğrenci öğretmenin teklifini kabul edince, öğretmen sabaha karşı öğrencisini evinden alıp boş bir araziye götürüp arabada ilişkiye girdi.

35 yaşındaki evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle boş bir arazide cinsel ilişkiye girdi

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen öğretmen tutuklanırken çalıştığı okuldan atıldı. Ayrıca öğretmenin ölü olarak doğurduğu çocuğunun babası kocası olduğu ortaya çıktı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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