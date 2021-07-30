31 Temmuz Cumartesi Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 22.161 koronavirüs vakası tespit edildi, 60 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 29 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 161 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 oldu. Son 24 saatte toplam 261 bin 198 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 463 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 65,24 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 41,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 71 milyon 96 bin 95'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre, Muğla yüzde 87 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il oldu. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre, Şanlıurfa yüzde 38,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il oldu. Şanlıurfa'yı Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” dedi.