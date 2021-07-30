31 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

31 Temmuz 2021 Cumartesi günü burç yorumlarında farklılıklar bekleniyor. Akrep burcunun sert çıkışları ortamı gerebilir. Terazi maddi konularda zorlanabilir. Peki, 31 Temmuz Cumartesi günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Ay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını hangi sürprizler bekliyor? İşte burç yorumları...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

31 Temmuz tarihinde Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. İletişimle ilgili konularda gün ortasında zorlanabiliriz. Ay Satürn kare açısı akşam saatlerinde bizleri sınırlandırabilir. İlişkilerle ilgili görüşmeler açısından akşam saatleri uygun olabilir.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

31 Temmuz tarihinde Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Aşk hayatında ani gerilimlere dikkat etmelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün Ay senin burcunda ilerliyor olacak. Bugünün enerjileri yeni bir iş başlatmak adına çok uygun değil.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Gün boyunca yoğun enerjiler var. Sabah saatlerinde gerginliklere dikkat etmelisin. Bilhassa özel ilişkilerinde konuları çok fazla tırmandırmamaya dikkat etmelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Özel ilişkinde birtakım kıskançlık krizlerine girmene sebep olacak durumlar yaşayabilirsin. Sosyal çevrenden kişilerle görüşmeler yapabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ani gelişen birtakım durumlar akşam saatlerinde gün yüzüne çıkabilir. Çevrendeki kişilere karşı temkinli olmalısın.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yurtdışı ile ilgili konularda önemli birtakım kararlar almak isteyebilirsin. Ay Satürn karesinin etkin olacağı gece saatlerinde birtakım sınırlandırmalara maruz kalabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hisseli kazanımlarınla ilgili olarak gerilimler gün içinde ortağın ya da eşinle yaşayabilirsiniz. Ödemelerindeki beklenmedik gelişmeler seni parasal konularda zorlayabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

İkili ilişkiler ve eşinle ilgili konuların sonuçlanması ya da ani birtakım olayların kendini göstermesi bugün mümkün olabilir. Fazla katı bir tutum sergilememek daha iyi olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde öne çıkabilir. Çalışma koşullarında beklenmedik gelişmeler seni biraz zorlayabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşk hayatında parasal kazanımlarınla ilgili zorlanmalardan ötürü öngöremediğin bazı durumlar ortaya çıkabilir. Fazla sabit fikirli davranmaman zorlayıcı enerjileri yatıştırmak açısından iyi olacaktır.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Hane içerisinde dikkatini yoğunlaştırman gereken durumlar meydana gelebilir. Evinle ilgili konularda öngöremediğin konular bu süreçte neticelenebilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Bugünlerde yakın çevre ve kardeşlerinle beklenmedik bazı konuşmalar içerisinde olabilirsin. Geçmişteki meselelerden ötürü tartışmalara yaşanabilir.