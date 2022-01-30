31 Ocak Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

31 Ocak Pazartesi Resmi gazete eyt son dakika, Bugünkü Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı Kararları, resmi gazete atamalar, KHK karaları, görevden almalar Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?
31 Ocak Pazartesi tarihli ve 31736 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
30 Ocak Pazar 2021 tarihli ve 31735 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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