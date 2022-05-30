31 Mayıs Salı Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

Buçları yarın neler bekliyor? 30 Mayıs günlük burç yorumları belli oldu. Yengeç burçları, maskesinin altında gizlenmiş kişilerden uzak durmalı. Teraziler ise müstakbel eşi ile tanışma şansı yakalabilir. İşte 30 Mayıs günlük burç yorumları

30 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu: Sevgili Koçlar, para enerjiniz artıyor, borçlarınızın bitimi ya da önemli bir borcun size geri ödenmesiyle ilgili bir döngüden geçebilirsiniz. Mahkeme ve davalar sırasında gerçekleşen gergin enerjilerin yerine özellikle bu konularda da parasal beklentileriniz bulunuyorsa şans sizden yana olabilir.

Boğa Burcu: Sevgili Boğa Burçları, çevrenizdeki pek çok kişinin ilgi odağı olduğunuz bir haftadan geçmektesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda, arkadaşlarınız arasında ve eşinizle olan diyaloglarınızda beklentilerinizi doğru anlatabilmek oldukça önemli gibi görünüyor.

İkizler Burcu: Sevgili İkizler Burçları, kendi hakkınıza girildiğini düşündüğünüz her türlü konuya benden bu kadar diyeceksiniz. Hakkınızı savunurken düşmanlık görmeye oldukça açıksınız. Kariyerinizde görmezden geldiğiniz pek çok konu da şimdi sahne önünde, çok yorulacağınız ancak yukarının da desteğini alarak ilerleyeceğiniz önemli bir süreçten geçmektesiniz.

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç Burçları, çalıştığınız firmanın ya da eğitim aldığınız kurumun oluşturduğu organizasyonlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Kalabalıkların arasında hakkınızda farklı düşünen ve maske takan kişiler olabilir, dikkatli olmalısınız.

Aslan Burcu: Sevgili Aslan Burçları, kariyerinizle ilgili yarım kalan fırsatlar kapınızı çalabilir. Oluşan şartlar belki hayallerinizdeki gibi olmayabilir ama sonradan düşündüğünüzde iyi ki de böyle olmuş diyeceğiniz güzel fırsatlar olduğunu anlayabilirsiniz.

Başak Burcu: Sevgili Başak burçları, kariyerinizle ilgili atılım yapmak istiyorsanız fırsatlı konular karşınıza çıkabilir. Eski yöneticiler ve iş yaptığınız kişilerden yardım alabilirsiniz. Yeni fırsatlar karşınıza çıkarken hukuksal konuların alt yapılarını titizlikle incelemeli ve gerekiyorsa hakkınızı aramanız gereken koşulları gözetmeniz gerektiğini söyleyebilirim.

Terazi Burcu: Sevgili Terazi burçları, bu hafta gerçekleşen Yeniay enerjisiyle birlikte miras, nafaka ve boşanma aşamasında olanlar için dönüm noktası niteliğinde gelişen konular oluşabilir. Hayatınızdaki kişiyle, müstakbel eşinizle ya da eşinizle aranızdaki sıkıntıları açık yüreklilikle paylaşmak ve eski konularda yanlış anladığınız konuları tam anlamıyla açıklığa kavuşturmanız ruhsal anlamda size iyi gelebilir.

Akrep: Sevgili Akrep burçları, borçlanmalara karşı temkinli olmanız gereken bir haftadan geçeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyle aranızda eskilerden kalan pek çok konu bu hafta açılırken, bu durumların özel yaşantınızı etkilememesine özen göstermeniz iyi olabilir. Eşinizle aranızda sıkıntı yaratmak isteyen tanıdıklarınıza karşı biraz daha dikkatli olmalısınız.

Yay: Sevgili Yay burçları, sosyalleşeceğiniz özel bir döngüden geçmektesiniz. Özel davetler ve programlar içerisinde koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz. Hafta ortasına doğru eşinizle birbirinize kenetlendiğiniz özel bir süreçten geçeceksiniz ve aradığınız desteği beraberliğinizden bulabilirsiniz. Çalışma ortamınızda yaşanılan bazı sıkıntılar, günlük yaşantınızdaki bazı planların ertelendiği bir haftadan geçerken akışta kalmak oldukça önemli gibi görünüyor.

Oğlak: Sevgili Oğlak burçları, aşk hayatınızda zihninizden geçenler hakkında aradığınız cevapları bulacağınız önemli bir hafta olacak gibi görünüyor. Eski problemler ve yeni yaşadığınız düzen arasında bazen gel gitler yaşıyor olabilirsiniz. Eski beraberliklerinizden haberler alabilirsiniz. Hayatınızda kimin kalması gerektiği, kimin gitmesi gerektiğiyle ilgili bu hafta sonu karar aşamasında olacakmışsınız gibi görünüyor.

Kova: Sevgili Kova burçları, beklenmedik gebeliklere açık olduğunuz bir süreçten geçmektesiniz. Eğer ki tedavi görüyorsanız bu hafta gerçekleşen nakiller sırasında dinlenmenize özen göstermeniz iyi olabilir. Eğer ki çocuklarınız bulunuyorsa aile içinde oluşan bazı gerginlikler biraz onların ruhunu sıkabilir, dikkatli olmanızı önerebilirim.

Balık: Sevgili Balık burçları, akrabalarınız, yakın arkadaşlarınız ve komşularınızla ilgili olası üzüntüler gündeminizde olabilir. Küslük ve kavgalara açık bir süreçten geçmekte olabileceğiniz gibi onların sağlık sıkıntılarıyla ilgili de önemli bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Aile içinde oluşan problemler karşısında ebevynlerinizin desteğinizi arkanıza alıp, problemlerinizi çözümleyebilirsiniz.