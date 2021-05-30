31 Mayıs Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

31 Mayıs 2021 burç yorumları yeni konular hakkında fikir sunuyor. İkizler burcunun gündeminde hukuksal konular olacak, Akrep burcunu gerginlikler bekliyor. 31 Mayıs Pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bu gece rüyalarımız dikkat çekebilir. Sabah erken saatlerde sorumluluklarımızı yerine getirmek adına uygun enerjiler var. Mars ile Neptün arasındaki uyumlu açı yaratıcı enerjimizi harekete geçirebilir. İşte 31 Mayıs 2021 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

31 Mayıs Pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bugünlerde arkadaşlarınla ortak bir amaç uğrunda mücadele verebilirsin. Sosyal ilişkilerin öne çıkıyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Kova burcunda ilerlediği bugün düşüncelerinin arkasında ne olursa olsun duruyorsun ve vazgeçmeye niyetin yok. İletişimde agresyona dikkat.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın tüm gün Kova burcunda ilerlediği bugün hukuksal konular gündeminde olacak olabilir. Düşüncelerinle ilgili gerginlikler yaratmaya eğilimli olabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ortak kazanımlarınla ilgili konularda yeni birtakım organizasyonlar içerisinde olabilirsin. Düşüncelerinle hareketlerinin uyumsuz olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay karşıt burcunda ilerliyorken ortaklarınla alakalı konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeni fikirler öğrenmeye meraklı olduğun bir zaman dilimindesin. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla birlikte sıradışı bir şeyler yapmak, kaliteli vakit geçirmek isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ise sağlığınla ilgili konular önemli hale gelebilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Aklın daha çok ailenle ilgili konularda olacak bugünlerde. Aynı zamanda bağımsızlık konuları da senin için önemli hale geliyor. Sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Yakın çevrendeki arkadaşların ve kardeşlerinle birlikte ekip çalışmaları yapabilirsin. İletişim adına zorlayıcı durumlar olabilir. Kendi dediğini, bildiğini kabul ettirmeye çalışabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde sahip olduğun yeteneklerinle sıra dışı şeyler yapabilirsin. Yeteneklerini göstermek adına harika bir zaman dilimindesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay gün boyunca senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konulara ve sağlığına önem veriyorsun. Saçlarınla veya görüntünle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünüyorsan bugün uygun olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde senin için rüyaların çok daha önemli hale geliyor olacak. Mars ile Neptün arasındaki açısal durum yaratıcı enerjini harekete geçirecek.