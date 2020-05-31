31 Mayıs 2020 Pazar TC Resmi Gazete Kararları

LGS nasıl yapılacak? sınav soruları hangi konulardan olacak?, Sınav salonunda maske çıkarılacak mı?, LGS sınav giriş belgesi sınav salonunda hazır olacak mı? LGS korona virüs gölgesinde nasıl olacak verim alınacak mı ? Milyonlarca kişi bekliyordu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS ile ilgili paylaşım yaptı.