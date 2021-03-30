risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0

31 Mart Çarşamba Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

31 Mart Çarşamba virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

31 Mart Çarşamba Korona Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları
30 Mart 2021 Salı 21:52

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1376'sı semptomatik olmak üzere toplam 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 155 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 385'e toplam vaka sayısı ise 3 milyon 277 bin 880'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber