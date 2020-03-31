31 mart 2020 Salı Türkiye corona virüsü vaka ve ölen sayıları

Fahrettin koca son dakika korona virüsü twitter açıklaması 31 Mart 2020 Salı, Bugün Türkiyede korona virüsündan kaç kişi öldü, 01 Nisan Çarşamba, 30 Mart Pazartesi Korona virüs vaka sayısı kaç oldu? Korona virüs ölü sayısı kaç oldu? alınan tedbirler kaç oldu?

31 mart 2020 Salı Türkiye corona virüsü vaka ve ölen sayıları
31 Mart 2020 Salı 20:00

Hatırlarsanız dün yani 30 mart 2020 de vaka sayısı 1610 artarak 10827 olmuştu.Ölüm sayısı
ise 168'e yükselmişti.


Bugün yani 31 mart 2020 Salı günü vaka sayısı yine 2704 artarak toplamda 13531 oldu..Bugün 46 kişi daha Hayatını kaybetti toplamda hayatını kaybeden sayısı ise malesef 214 oldu

TOPLAM VAKA SAYISI İSE 13.531  OLDU

Toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 847'ye yükseldi.
Ürküten rakamlar bir takım sert kararları almaya itti.

Şimdi işleyiş nasıl olacak,ne nasıl yapılacak herkes merak içerisinde bunu soruyor.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Korona virüsü, tüm dünya genelinde 700 bini aştı Ayrıca İtalya ve İspanya'da ölümler durduralamıyor.Sağlık sistemi çökmüş durumda.Ayrıca ABD'de korona virüsüne yakalanan vaka sayısı 100 bini aştı, ve Başkan Donald Trump'un söylediği bir çok amerikalıyı korkuttu: Trump: 200 bin kişi kaybedersek buna dua etmeliyiz
ve bunla atlatabilirsek bizim için iyidir dedi!

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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