31 ilde çıkan 101 yangının 91'i kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlar hakkında bilgi verdi. Orman Genel Müdürlüğü ise ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.

31 İLDE ÇIKAN 101 YANGININ 91'İ KONTROL ALTINDA

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 31 ilde çıkan 101 yangının 91'inin kontrol altına alındığı belirtildi.

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tablo da paylaşan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

TABLO PAYLAŞTI

Paylaşılan tabloda; Antalya, Mersin, Muğla başta olmak üzere, 101 noktada çıkan yangınların 91'inin kontrol altına alındığı ve 10 yangının ise devam ettiği yer aldı.

SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürülen yangınlar şu şekilde sıralandı;

Kayseri-Yahyalı

Kahramanmaraş

Edirne-Keşan

Manisa

Kütahya

Balıkesir-Merkez

Kilis-Merkez

Kocaeli

Kastamonu

Sakarya

İstanbul

Hatay- İskenderun-Kırıkhan

Bursa

Diyarbakır

Karaman-Merkez

Bingöl-Kiğı

Kırklareli- Vize

Çanakkale-Keşan

Bilecik- Merkez

Şanlıurfa-Eyyübiye

Aydın-Söke

Bitlis- Mutki

Elazığ-Kığı

İzmir

Çorum-Oğuzlar

Isparta-Eğirdir

Adana

Osmaniye

DEVAM EDEN YANGINLAR

Tabloya göre, söndürme işlemleri devam eden yangınlar ise şu şekilde sıralandı;