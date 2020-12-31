31 Aralık Perşembe Korona tablosu bugün ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

'Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor'

Bakan Koca açıklamalarında 'Bugün tespit edilen 2.783 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak' dedi.