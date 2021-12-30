31 Aralık Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

31 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç: Hayatınızda var olan kişiyle tamam mı devam mı kararı almak üzeresiniz. Gerçek değeri görüp görmediğinizi sorgularken, içte bir yerde onun sizin yaralarınıza merhem olması ruhunuza iyi geliyor olabilir. Para konularına dikkat.

Boğa: Aile büyüklerinizin size destek vereceği pek çok konu gündemde. Özellikle uzunca süredir içte bir yerde kimseye anlatmadığınız yaralarınızı saracağınız etkiler altında bulunmak ruhunuza iyi gelebilir.

İkizler: Yakın arkadaşlar, susmayan telefon konuşmaları ve hukuksal konular gündeminizde olacak gibi görünüyor. Gizli düşmanlarınıza karşı daha ayaklarınız yere basarak duracaksınız.

Yengeç: Parasal konularda gelen ve giden bir enerji sizinle birlikte. Gün içerisinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken konular aktif. Görmezden geldiğiniz pek çok konu karşınızda olacak.

Aslan: Kendinizi ifade ederken ben mi biz mi sorusunu çevrenizdeki pek çok kişiye gün içerisinde sorgulatabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde dengesiz olan konular gündeminizdeyken, aile bireyleriniz ve sosyal çevrenizde oluşan konuların arasında kalmak içinizi sıkabilir.

Başak: Ruhsal dünyanızda gerçekleşen her türlü açılım gün içerisinde zihninizden geçenlerin bir sonuca bağlanmasına doğru evrilebilir. Kronik rahatsızlıklarınıza dikkat etmeli ve kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz.

Terazi: Arkadaş ortamınızda görmezden geldiğiniz pek çok konu karşınızda ama acaba siz doğru mu yargılıyorsunuz. Bazı konuların bağlantılarını çok daha net anlayacağınız bir günden geçerken, beraberliğinizde tamam mı devam mı kararı çok yakında.

Akrep: İş hayatınızda gelişen konular gündeminizde olacak, bu konular biraz sizi yorabilir. Çekirdek aileniz, bazı sağlık sıkıntıları, maddi kayıplarla karşılaşıyorsanız biraz direnin pek çok konu akışta sonuca bağlanacak.

Yay: Eğitim, iletişim ve yakın akrabalarınızla ilgili bazı sınavları verdiğiniz önemli bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Gün içerisinde trafiğe ve sosyal medya saldırılarına dikkat. Yakın gördüğünüz arkadaşlarınızın gerçek yüzünü fark edeceksiniz.

Oğlak: Parasal konularla ilgili giderlerin aktifleştiği bir süreci yaşıyor olabilirsiniz, temkinli harcama yapmanızı önerebilirim. Değer göremediğiniz pek çok konuda sevdiğiniz kişiye daha yakın davranarak olayları çözümlemek belki ruhunuza iyi gelecektir, ne dersiniz?

Kova: Ben bu ilişkinin neresinde varım sorusunu zihninizden geçiriyor olabilirsiniz. 2017 yılında yaşadığınız pek çok konunun tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Gün içerisinde özellikle akşam vakitlerinde sosyalleşmek isteyeceksiniz. Sonradan pişman olabileceğiniz kişilerle karşılaşmak ve görüşmek sadece ruhunuzu oyalar.

Balık: İş hayatınızda yaşadığınız zorluklar ve bazı zaman kayıpları olması muhtemel. Gün içerisinde kronik rahatsızlıklarınız tekrar atak gösterebilir, aman dikkat. Gizli sırlarınızı açmamanız gereken önemli bir döngüden geçmektesiniz.