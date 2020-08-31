31 Ağustos Pazartesi Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

31 Ağustos Pazartesi gününe ait veriler henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızda yer alacaktır. Önceki günlere ait verilere aşağıdan ulaşabilirisiniz

sağlık bakanı fahrettih koca dün yaptığı açıklamada;

Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde.

bugün yaptığı açıklamada

Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. dedi

.