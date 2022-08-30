31 Ağustos Çarşamba Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları

31 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları hayatında neleri beklediğini merak eden astroloji severleri ilgilendiriyor. Yeni bir gelişme bekleyen ya da ilişkisinde çıkmaza giren kişiler günlük burç yorumlarını okuyor. 31 Ağustos Çarşamba gününe ait burç yorumları uzman astrolog Özlem Recep tarafından yorumlandı.

31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç: Sevgili Koç Burçları, görmezden geldiğiniz bazı sırları fark edeceğiniz bir haftadan geçerken, eski beraberliklerinizle karşılaşma ve haberler alabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde kendini yalnız ve ıssız hisseden Koç burçları çözüm yolları bulmanız için fırsatlarınız bulunuyor.

Boğa: Sevgili Boğa Burçları, hayatınızdaki güzellikleri kimseye bahsetmeyin, dost gibi gördüklerinizin ikinci yüzünü görmek üzeresiniz ama henüz değil. Para harcamalarınıza da ayrıca dikkat etmelisiniz.

İkizler: Sevgili İkizler Burçları, hafta ortasıyla şansınızı döndürmek isteyeceğiniz her türlü konuyla ilgili güzel enerjileri arkanıza alın derim, sizi zorlayan her türlü konuyu çözüm yolları bulacaksınız. Tek dikkat etmeniz gereken konu dikkatsizlik yapabilirsiniz, artan enerjinizi dengelemelisiniz, özellikle eller ve gözlerinize gelebilecek kazalara dikkat ederken, göz, kulak ve ellerinizde oluşabilecek enfeksiyonları önemsemelisiniz.

Yengeç: Sevgili Yengeç Burçları, yakın arkadaşlarınızdan haberler alabilir ve ufak organizasyonların içerisinde bulunabilir. Eğitim ve öğretim organizasyonlarına başlayabilirsiniz. Kısa yolculuklar ve ufak bir tatil planınız varsa ruhunuza iyi gelebilir.

Aslan: Araba alımları için de şahane bir döngüde olduğunuzu belirtmeden edemiyorum. İş yerinizde yeni proje anlaşmaları için de gökyüzünü arkanıza aldığınızı hatırlatmak isterim, çünkü para kapıları açılıyor gökyüzünün ışıltılı ruhları.

Başak: Sevgili Başak Burçları, ev taşınma ve yeni bir yerleşim alanı arıyorsanız bu hafta şahane bir ev bulabilirsiniz. Özel hayatınız adına biraz gizemli olmakta ve yakınlarınızla özel sırlarınızı paylaşmamak oldukça önemli.

Terazi: Sevgili Terazi Burçları, kazalara açık olduğunuz bir gün, yanlış anlaşılmaların olduğu, uyumu yakalayın derken öfkeye ve hırsa kapılabilirsiniz aman dikkat. Arkanızdan dönen oyunlara karşı dikkat ederken, arkanızdan çevrilenler bu hafta açığa çıkacak.

Akrep: Sevgili Akrep Burçları, öncelikle zihninizi toparlamak oldukça kıymetli olacak. Kariyeriniz adına şansı yakaladığınız ve yöneticilerinizden destek alacağınız enerjiler bulunuyor, yeni fırsatlara kapılarınızı açınız.

Yay: Sevgili Yay Burçları, dostunuza, düşmanınıza ve çevrenizde sırlarınızı paylaştığınız kişilere karşı dikkat. Hayatınızın tümüyle değiştiği özel bir zaman döneminden geçmektesiniz. Beraberliğinizle ilgili önemli bir karar aşamasındasınız. Kalbi boş olanlar için tesadüfi karşılaşmalar bugün yaşanabilir.

Oğlak: Sevgili Oğlak Burçları, beraberliği bulunanlar birlikteliğinde yeni bir sürece hazırlanacaklar, birbirinize zaman tanımak ve belki de kısa bir tatil planı yapmak ruhunuza iyi gelebilir. Yurtdışı plan ve projeleriniz bulunuyorsa haber gelebilir. Eğitim ve organizasyonların içerisinde koşturuyorken kendinizi bulabilirsiniz.

Kova: Sevgili Kova Burçları, kariyerinizde özellikle yabancılar ve medyadan destek alarak ilerlemek daha güzel etkiler verirken sonbahara doğru karşılaşacağınız yeni iş fırsatlarının temelleri şuan atılıyor olabilir.

Balık: Sevgili Balık Burçları, evlilik arifesinde olanlarsa nikah ve evlilik hazırlıkları yapabilir, yakınlarının davetlerine katılabilirler. Ev alımı yapmak gibi bir arzunuz bulunuyorsa bu hafta şans sizinle, karlı alımlar yapabilirsiniz, ama borçlanmaya dikkat.