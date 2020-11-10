300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı

Bursa'da 37 yaşındaki bir kadını, panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan engelli adam tutuklandı. Kadın, müşterileri araca alarak ormanlık alanlara gittiklerini ve 300 lira karşılığında ilişkiye girdiğini anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşayan engelli Y.A'nın, H.Ç. isimli kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

FUHŞA ZORLAMIŞ

Ekipler,55 yaşındaki Y.A. ve 37 yaşındaki H.Ç'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A'nın H.Ç'yi 300 lira karşılığında panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. ise emniyete götürüldü. H.Ç. ifadesinde, Y.A'nın kendisini fuhşa zorladığını, parayı da eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı. Y.A. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

MÜŞTERİLERDEN 300 TL ALMIŞ

İfadesi alınan kadın; minibüsle boş arazi ya da ormanlık alana gittiklerini, müşterilerden 300 lira aldığını ve 100 lirasını yer temini eden minibüs sürücüsüne verdiğini itiraf etti. Sonrasında mahkemeye çıkarılan 55 yaşındaki Y.A. fuhşa teşvik ve yer temini suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajans