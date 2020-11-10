0
0
0
0
0
13
0
0

300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı

Bursa'da 37 yaşındaki bir kadını, panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı gerekçesiyle gözaltına alınan engelli adam tutuklandı. Kadın, müşterileri araca alarak ormanlık alanlara gittiklerini ve 300 lira karşılığında ilişkiye girdiğini anlattı.

300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı
10 Kasım 2020 Salı 10:24

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde yaşayan engelli Y.A'nın, H.Ç. isimli kadına zorla fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı.

FUHŞA ZORLAMIŞ

Ekipler,55 yaşındaki Y.A. ve 37 yaşındaki H.Ç'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Y.A'nın H.Ç'yi 300 lira karşılığında panelvan minibüsünde fuhşa zorladığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. ise emniyete götürüldü. H.Ç. ifadesinde, Y.A'nın kendisini fuhşa zorladığını, parayı da eşit olarak bölüştürdüğünü anlattı. Y.A. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı

MÜŞTERİLERDEN 300 TL ALMIŞ

İfadesi alınan kadın; minibüsle boş arazi ya da ormanlık alana gittiklerini, müşterilerden 300 lira aldığını ve 100 lirasını yer temini eden minibüs sürücüsüne verdiğini itiraf etti. Sonrasında mahkemeye çıkarılan 55 yaşındaki Y.A. fuhşa teşvik ve yer temini suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajans


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber