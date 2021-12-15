30 yaş üstü kadınlara öneriler

30 yaş ve üzeri süreçte kadınların hayatında birçok şey değişmeye başlar. Bu değişimler fiziksel ve psikolojik olarak kendini gösterir. Gençliğin 20’li yaşlarda kalmış olması 30’ları daha olgun, sabırlı, hoşgörülü, güçlü ve güvenli yapar. Korku, heyecan, öfke ve tutku gibi kavramlar kontrol altına alınır. Peki, 30’ları nasıl karşılamalı ve ne gibi alışkanlıklar edinmeli? İşte sizler için hazırladığımız öneriler;

Daha Çok Su



Gün içerisinde tükettiğiniz su miktarı hala 1 litre bile değilse çantanızda, iş yerinizde ve evde mutlaka elinizin altında su şişeleri bulundurarak kendinize su içmeyi hatırlatın. Su metabolizma hızınızı arttırır, sindirim problemlerini ortadan kaldırır, kırışıklık oluşumunu engeller ve kendinizi gün boyu enerjik hissetmenize destek olur.

Alkolü Azaltın

20’li yaşların sonlarına doğru göz çevresinde başlayan kırışıklıklar ve cilt deformasyonlarını tetikleyen etmenler arasında alkol bulunmaktadır. Vücudunuzda su kaybına neden olan alkolü gün içerisinde en fazla 2 bardak tüketmeye özen gösterin.

Doğru Egzersizi Bulun



30’lu yaşlarda en çok zorlanılan şey galiba kilo vermek, kadınlar iş ve ev hayatının getirdiği sorumluluklara yenik düşüp egzersiz yapmayı ertelerler. Ancak bu süreçte aksine kadınların bedenleri daha iyi tanımaya başladıklarını düşünecek olursak doğru egzersizi bulmakta da sorun yaşayacaklarını sanmıyoruz çünkü önemli olan vakit ayırmak ve istikrarlı bir şekilde devam etmektir. Unutmayın egzersiz yapmak sadece kilo vermenize destek olmaz aynı zamanda yaşla birlikte ortaya çıkan hastalıkların oluşmasını da engeller ve psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

Sigarayı Bırakın



Gençlik yıllarında başladığınız sigaranın vücudunuza zarar vermekten başka hiçbir etkisi olmadığını idrak etmeniz gereken bir dönemdir 30’lu yaşlar. Cildinize de büyük ölçüde zarar veren sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız destek almanızda fayda var.

Doğum Kontrol Yöntemleri



30’lu yaşlardan sonra doğum kontrol yöntemleri hakkında iyi bir araştırma yapmak ve size en doğru gelen yöntemi tercih etmek beklenmedik durumların oluşmasını engeller.

Daha Çok Ayakta Durun

Yapılan araştırmalara göre ne kadar çok oturursanız o kadar çok obezite, kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi rahatsızlıkların oluşma riski artıyor. Bu nedenle iş yerinizde kısa molalar vererek yürüyün ve bedeninizin saatlerce hareketsiz kalmasına engel olun.

Hayat Sigortası



Gençlik yıllarınızda gereksiz gibi görünen hayat sigortası 30’lu yaşlara gelindiğinde hayatın beklenmedik olaylarla dolu olduğunu anladıktan sonra ihtiyaç olarak değerlendirilmeye başlanır. Her ne kadar tedbirli ve dikkatli bir insan olsanız da bazen başınıza istemediğiniz şeyler gelebilir buna karşılık olarak mutlaka güvendiğiniz bir şirket bulup hayat sigortası yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

Bedeninizi Sevin



30’lu yaşlarda kadınlar yaşlanmaya başladıklarını yavaş yavaş hissetmeye başlarlar ancak bu durumu kabul etmek biraz zaman alır. Değişen vücut ölçüleri sizleri olumsuz düşünmeye itebilir ancak vücut ölçünüz ne olursa olsun sizi diğerlerinden farklı kılan özelliklerinizi düşünerek kendinizi motive etmeyi ve kıyafet tercihlerinizi bu özelliklerinizi ön plana çıkartacak şekilde yapmayı ihmal etmeyin.

Ailenizin Sağlık Geçmişini Öğrenin



Özellikle kanser gibi ciddi rahatsızlıklarda öne çıkan aile geçmişi kadınların 30’lu yaşlardan sonra detaylı bir şekilde öğrenmesi gereken bir konudur. Oluşabilme ihtimali olan hastalıklara yönelik tedbirler alınması ve düzenli olarak tetkiklerin yapılması gerekir.