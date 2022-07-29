30 Temmuz Cumartesi Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Temmuz ayı burç yorumları

29 Temmuz 2022 burç yorumları aşktan sağlığa ve paraya kadar her alanda bilgi veriyor. 29 Temmuz Cuma günü Boğa burcu ve İkizler burcu parasal yönden rahatlama evresine giriyor, Oğlak burcu kariyer konusunda yükselebilir. İşte Astrolog Özlem Recep'in kaleme aldığı günlük burç yorumları...

Koç Burcu: Önemli bir sınav hazırlığı aşamasında olan Koç burçları sınavlarını başarı ile tamamlayacak ve olumlu sonuçlar alacak gibi görünüyor, özellikle yarım kalan proje ve yeniden girdiğiniz sınavlar açısından şanslısınız... Akrabalarınız, kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınızın size ihtiyaç duyduğu bir döngüden geçiyor olabilirler. Küslüklere biraz dikkat etmeniz gereken bir süreci yaşayacak olabilirsiniz.

Boğa Burcu: Parasal kaynaklarınızın artış yapacağı, iş yerinizdeki yeni fırsatların gündemde de olacağı güzel enerjiler sizinle birlikte olacak gibi görünüyor. Olası rahatsızlıklarınız bulunuyorsa bu hafta ufak operasyonlar geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle geçmişteki problemleri zihninizde büyütmezseniz değer görmenin tadını sonuna kadar yaşayabilirsiniz.

İkizler Burcu: Parasal kaynaklarla ilgili fırsatlar cuma günü karşınıza çıkabilir. Kalbi boş olanlar hafta sonu kalabalıkların arasında karşılaşacağınız kişiler kalbinizi çalabilir. Beraberliği olan İkizler burcu, sevdiği kişiyle hafta sonu kısa seyahatlere çıkabilir. Sağlıksal açıdan kendinize ve aile bireylerinize dikkat etmenizi önerebilirim.

Yengeç Burcu: Bugün zihninizde pek çok konuyu netleştirmiş olabilirsiniz. Arkadaş ortamınızda bazı kişilerle yol ayrımlarında bulunabilirsiniz. Dostlarınızın gizli düşmana çevrileceği önemli bir süreçten geçerken, paylaşımlarınıza dikkat etmeniz çok önemli. Hafta sonuna doğru imajınızı değiştirmek isteyebilir, yeni saç ve modeller deneyebilirsiniz, yeni iş ve hobilerinizden para kazanma kazanç kapıları ardına kadar açılabilir, haberiniz olsun.

Aslan Burcu: Hafta ortasıyla birlikte çeşitli organizasyonlar içerisinde bulunabilirsiniz. Bugün gerçekleşen konular hafta sonuna doğru aile büyükleriniz, soyunuzdan olan kişilerin önemli rahatsızlıkları sizi biraz yorabilir. Kendiniz açısından da sıkıntılı olan bu süreçte çalışma hayatınızın yanı sıra kendinize de özen göstermeniz gereken bir dönemden geçmektesiniz. Sosyal medya veya tv programları ile ilgileniyorsanız isminizden söz ettireceğiniz özel bir haftadan geçmektesiniz.

Başak Burcu: Gayrimenkul alımları ve parasal konularla ilgili ortaklı işlerde çalışanlar için bu hafta gelişen fırsatlar söz konusu olabilir. Eşinizin karşısına maddi fırsatlar çıkabilir. Ev alım satım işlemleri yapmak istiyorsanız bu hafta temkinli adım atmalı ama fırsatları hafta sonuyla birlikte değerlendirmek üzere atağa geçebilirsiniz.

Terazi Burcu: Uzak yolculukların gündeminizde olduğu bu hafta yurtdışı yaşama planları yapanlar için atılım niteliğinde olacak bir hafta oluşabilir. Hafta sonuna doğru kariyerinizde oturtamadığınız konularla ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Üniversite öğrencisi olan Terazi burçları zorlandıkları bir dönem bitiyor gibi görünüyor.

Akrep Burcu: Eşinizin ve aile büyüklerinizin sağlığına özen göstermeniz gereken özel bir süreçten geçmektesiniz, olası küçük ameliyatlar ve operasyonlar gündeminizde olabilir gibi görünüyor. Geçmişten gelen kişilerden bu hafta arınabilirsiniz, hayatınızda kriz yaratanlara karşı kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

Yay Burcu: Çalışma ortamınızda size sunulan yeni anlaşmalar ya da yeni bir iş değişikliği aşamasındaysanız bu hafta prosedürleri incelemenizi önerebilir, haftaya imza atmanız için gökyüzü size destek vereceğini söyleyebilirim. Yakın arkadaşlarınız ve dostlarınız arasından eleme yapacağınız özel bir döngüden geçmektesiniz, yaşadığınız eş zamanlıklara ve olayların arkasında gelişen konulara dikkat etseniz fena olmaz gibi görünüyor.

Oğlak Burcu: Tatil amaçlı eskiden çok sevdiğiniz yerlere gitmek bu hafta ruhunuza iyi gelebilir. Ayrıca bir konunun altını çizmek istiyorum finansal konularda temkinli adımlar atmanız gereken önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Aile büyüklerinizin sağlığı ve hastane süreçleri sizi biraz yorabilir. Kariyer konularında dikkat adımlar atmalısınız, önemli bir yükseliş sizi bekliyor, aceleci davranmayın.

Kova Burcu: Aşk konusunda yaşadığınız kararsızlıklar karşısında biraz dengede olabilirseniz hafta sonuna doğru önemli görüşmeler ve karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Ev taşınma ya da ev sahibinden taşınmanızla ilgili önemli haberleşme ve gerginliklere açıksınız, hukuki haklarınızın olduğunu aman unutmayın.

Balık Burcu: Kariyer hayatınızla ilgili olası iş anlaşmalarının bitimi ya da ertelenmeleri söz konusu olabilir ama üzülmeyin önümüzdeki hafta şahane projeler kapınızda olabilir. Aşk hayatınızla ilgili geçmişte sıkıntılı olan konular hafta sonuna doğru çözümlenecek enerjilerle birlikte gündeminizde olabilir. Alacağınız haberler karşısında şok olabilirsiniz. Hafta sonu baş başa tatile çıkabilirsiniz.