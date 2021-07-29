30 Temmuz Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

30 Temmuz 2021 Cuma günü burçlar değişşik enerjilerin altında olabilir. Yay burcu sağlığına dikkat etmeli. Balık burcu harcamalarında temkinli olmalı. Peki, 30 Temmuz Cuma günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Ay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını hangi sürprizler bekliyor? İşte 30 temmuz Cuma günü burçları bekleyen gelişmeler...

30 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

30 Temmuz Cuma günü Ay saat 23.08'de Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Öğle saatlerinde içsel anlamda kendimizi gergin hissedeceğimiz enerjiler içerisinde olabiliriz. Akşam saatlerinde ise etrafımızdaki kadın figürlerinden güzel destekler alabiliriz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

30 Temmuz Cuma günü Ay gün boyunca Koç burcunda ilerliyor olacak. Ay'ın zorlayıcı enerjiler yapıyor olması seni bilhassa gündüz saatlerinde zorlayabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

İkili ilişkilerinde uyumu yakalamakta zorlanabilirsin. Cuma akşamı fikirlerinle ilgili olarak karşıtlıklar yaşayabilirsin. Manipülatif durumlarla günün büyük bir bölümünde yüz yüze kalabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sosyal çevrenle birlikte olacağın aktif bir gün seni bekliyor. Sabah saatlerinde seni sınırlandırmaya çalışan insanlar çevrende olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sosyal statünle ilgili önemli konular gün içinde ortaya çıkabilir. Atak davranman gereken durumlar var. Sabah saatlerinde iştahının arttığına şahit olabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Uzak akrabalarının ziyareti bugünlerde söz konusu olabilir. Çevrendeki olayların gereksiz abartılması durumları ile fazla muhatap olabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Zorlayıcı durumlar gün içinde can sıkıcı olabilir. Hisseli paylaşımların ile ilgili konularda fikirsel tartışmalar öne çıkıyor olacak.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

30 Temmuz Cuma günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor iken ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Karşılıklı inatlaşmalar yorucu olabilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatleri sportif faaliyetler açısından uygun bir gün. Sağlığına özen göstermen gereken günlerden geçiyorsun.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Akşam saatlerinde harcamalarında aşırıya kaçmamalısın. Sağlığınla ilgili konulara dikkat etmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Zorlayıcı enerjilerin yüksek olacağı sabah saatleri boyunca önemli organizasyonlar yapmak için uygun bir gün sayılmaz. Akşam saatlerinde iştahın artabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Seyahatlerin cuma günü boyunca öne çıkabilir. Akşam saatlerinde sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin. Yakın çevrenle iletişimine dikkat etmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Harcamalarını planlarken fazla atak davranabilir, gereğinden fazla cömert davranabilirsin. Ay sonunda zorlanmamak adına daha temkinli davranman iyi olacaktır.