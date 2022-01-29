30 Ocak Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Bilecik Belediyesinde patlak veren rüşvet skandalının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Birkaç ay önce 3 milyon liralık lüks VİP Makam aracıyla görüntülenen Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in, 2 ay önce de 1,5 milyon lira değerinde villa satın aldığı ortaya çıktı. Öte yandan Belediyenin, kasaplık yapan bir esnaftan rüşvet olarak 200 adet kangal sucuk istediği de öğrenildi.