30 Nisan 2020 Cuma Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları 93 kişi hayatını kaybetti!

30 Nisan 2020 Cuma Korona virüs bilançosu ankar istanbul izmir bursa kayseri son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten 93 kişinin haytını kaybettiğini, 2 bin 615 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten 93 kişinin haytını kaybettiğini, 2 bin 615
yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 174'e, toplam vaka sayısının ise 120 bin 204'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 42 bin 4 test yapıldı ve 2 bin 615 yeni tanı kondu. Son 24 saatte 93 kişi ise Kovid-19 nedeniyle vefat etti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 174'e, toplam vaka sayısı ise 120 bin 204'e yükseldi.
SON 24 SAATTE 4 BİN 846 HASTA İYİLEŞTİ
Öte yandan, son 24 saatte 4 bin 846 hasta daha koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Böylece, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886'ya yükselmiş oldu.
'TEST SAYISINDA 1 MİLYONU GEÇTİK'
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ölüm ve vaka sayılarını açıkladığı paylaşımında, toplam test sayısında 1 milyon eşiğini geçtiklerini söyledi. Bakan Koca, 'Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım' ifadelerini kullandı.
01 Mayıs 2020 Cuma tarihli Resmi Gazete
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:
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